Johnny Depp y "La muerte lo alcanzó cuando llegó a la fama"

Jerzy Kromolowski y Mary Olson-Kromolowski, marido y mujer, escribieron también el guión de otro actor que intentó convertirse en director: Sean Penn. La película fue 'The Pledge' (Asesino Oculto o Código de Honor), basada en la novela 'The Pledge: Requiem for the Detective Novel', de Friedrich Dürrenmatt, con Jack Nicholson, Patricia Clarkson, Benicio del Toro, Helen Mirren y Robin Wright Penn, entre otros.