La abogada de Johnny Depp habló sobre rumores de affaire

Continuó diciendo que "no significa que sean ciertas y obviamente en este caso no eran ciertas, nunca lo han sido".

Cuando se le preguntó sobre su aparente relación "sensiblera", tal y como se exhibió en fotos y videos en el juicio, Vasquez dijo: "Claro, pero yo soy sensiblera con todo el mundo".

"Quiero decir que eso es lo que soy: me describen naturalmente como una persona cariñosa". Y añadió: "No creo que haya nada malo en llevar por tus clientes el derecho, yo estaba luchando por su vida, su nombre".

"Es perfectamente normal, creo, ser capaz de extender una mano y darle un abrazo y hacerle sentir que estaba protegido. Todos fuimos así con él, entre nosotros y con él, simplemente apoyando y protegiendo".

Tras la entrevista, King informó que Vasquez le dijo que el teléfono no para de sonar con hombres acusados de comportarse mal con las mujeres y en los negocios. Según King, son nombres que "todos conocemos". Sin embargo, la abogada no quiso compartir detalles sobre quiénes. Vasquez le dijo a King que no quiere que se la conozca como "de ese tipo", la persona que te puede sacar de los problemas, según King.

King informó que Vasquez y Depp habían trabajado juntos durante cuatro años antes del juicio en otros casos, y que ella lo conocía muy bien, y le creía.

Sobre por qué el equipo quería que hubiera cámaras en la sala del tribunal, Vasquez dijo: "Creo que era importante para el cliente". "Para Johnny se trataba de poder contar por fin su historia y estas... estas son acusaciones horribles que se hicieron contra él. Necesitaba poder contar su historia", afirmó.

Vasquez también se refirió a las ventajas de contar con un equipo legal joven en este caso puntual. "Este caso creo que requería un equipo más joven". "Porque las partes eran, eran jóvenes de verdad", continuó "y resuenan con un público más joven, y necesitas sus perspectivas".

"Creo que los jóvenes tienen una perspectiva fresca sobre todo en estos temas, los temas que estábamos discutiendo en este caso, el abuso. Yo también, esos eran los temas", dijo Vasquez. La mayor parte del equipo jurídico tenía menos de 40 años, dijo, y añadió que también se incorporaron dos asociados de poco más de 30 años. Una de esas asociadas, Jessica Meyers, hizo el examen directo de Depp.