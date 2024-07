"El traslado del oro lo hicieron en camiones y a escondidas: empeñamos las joyas de la abuela"

Me parece peligroso que la Casa Rosada tenga un REPO, algo así como recurrir a las joyas de la abuela. Pusimos el oro para que nos den los dólares. Si no podemos devolver los dólares que nos prestan, nos quedamos sin oro, como en una casa de empeños. Me parece peligroso que la Casa Rosada tenga un REPO, algo así como recurrir a las joyas de la abuela. Pusimos el oro para que nos den los dólares. Si no podemos devolver los dólares que nos prestan, nos quedamos sin oro, como en una casa de empeños.