Jimena Barón confirmó quién es realmente "La Araña"

Jimena Barón: La historia de "La Araña" ya se había contado por redes

Antes de comenzar su gira, Jimena Barón había contado en sus redes sociales la historia detrás de “La Araña”. Gianinna y Osvaldo blanquearon su relación en abril 2021, después de meses de juntarse a escondidas. Aunque para Jimena la traición había sido mucho antes, en 2015:

Por supuesto que es una historia de mi vida que me trajo mucho dolor. Una traición, una gran amistad, una persona muy importante para mí que estuvo en un momento importantísimo de mi vida y que fue un gran sostén. Y que terminó dando este giro inesperado de traición. Era algo que tenía atragantado en el corazón de hace ocho años. Haber escrito esta canción y sacarla fue remover también mucha cosa personal

Gianinna Maradona por ese entonces, había sido un rol incondicional para ella, ya que Barón había perdido a su padre, y su ex, Daniel Osvaldo, estaba en pleno romance con la cantante Militta Bora, que incluso se tatuó su nombre.

Fue apenas días después de haber abandonado la casa que compartía con la actriz y su hijo Morrison en un barrio privado de Tigre (a donde se habían mudado en su regreso a la Argentina, en mayo del 2015) cuando el entonces futbolista fue transferido al club Boca Juniors.

Había muerto mi viejo y muy distinto a separarme, vi un día en televisión que mi pareja estaba con otra mujer haciéndose tatuajes de sus nombres, por ende, me di por separada. Realmente ella me ayudó muchísimo con esto

En ese momento Gianinna pasó de ser vecina a amiga y confidente: Vivía en el mismo complejo y la amistad entre Barón y Dalma Maradona alentó la relación entre las mujeres. La exmujer del Kun Agüero fue quien acompañó a la actriz y la apoyó en medio del dolor por la separación forzada.

Apenas dos meses después (y luego del fugaz romance entre Osvaldo y Militta Bora) comenzaron a circular versiones que indicaban que el jugador y Maradona habían sido vistos en un boliche. La actriz se sintió descolocada ante aquella versión. La cantante deseó recibir una explicación que echara por tierra cualquier traición de la amistad.

Mientras que del otro lado, la hija de Diego Armando sostuvo que "Está todo bien. Somos amigas hace mucho tiempo" y más tarde, aparecieron fotos y videos que la dejaron en una posición incómoda: en las imágenes se la veía abrazada al futbolista, riéndose y disfrutando entre amigos en común.

Sintiéndose traicionada, Jimena evidenció su dolor durante una invitación al ciclo de Mirtha Legrand:

Tuvimos un vínculo y una amistad por Dalma. Gianinna siempre fue la hermana de Dalma. Yo vivía enfrente de la casa de ella en el Tigre, la famosa casa de Tigre maldecida. Obviamente nos vinculamos un montón y ella me ayudó en un montón de cosas. Después hubo una situación que a mí no me terminó de hacer sentir cómoda, y no tenemos más relación", explicó por ese entonces.

“¿Salió con tu exmarido?”, quiso saber la conductora. “No... no sé”, dudó la actriz y se explayó:

(Gianinna) me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos, hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Y me sentí rara. Yo estaba en un momento en el que era un flan, estaba destruida con todo lo que me estaba pasando. Por ahí me pasa hoy y me lo tomo de otra manera. Pero en su momento me lastimó

