Indiana Cubero lanzó inesperada revelación sobre Nicole Neumann

image.png Indiana Cubero habló de Nicole Neumann y sorprendió a todos.

Indiana Cubero rompió el silencio y habló de su vínculo con Nicole Neumann

A pesar de que se mostraron juntas madre e hija en el casamiento de Nicole con el piloto automovilístico y padre de su hijo Cruz, Manuel Urcera, por primera vez, Indiana habló del vínculo con su madre en un evento de moda al que la acompañó.

En una entrevista con la revista Caras habló de la pasión que ambas comparten por la moda. “Me encanta, me re gusta. Siempre veo los desfiles cuando mamá mira y disfruto con ella”, reveló.

Además, la joven de 16 años reveló que le gusta pasar tiempo con su mamá. “Me re gusta acompañarla y estar con ella. Este vestido es de casa, lo eligió mamá, no es de ningún diseñador en particular ”, contó. “¿Te apoyás en ella cuando tenés que elegir?”, le preguntó el notero. A lo que ella respondió contundente: “Sí, siempre. La mayoría de las veces me apoyo en ella”.

