Graciela Alfano cautivó las redes con su asombroso físico a los 71 años

"Bronceados, peelings, lolas, cola, hialurónico, hilos de plata para mantener la definición de la cara, todo eso ayuda El laburo de Graciela Alfano por mantenerse vigente es innegable", detalló uno de los cibernautas.

Graciela Alfano recordó cuando conoció a Pablo Escobar

Hace algunos días Graciela Alfano y Moria Casán estuvieron como invitadas en el programa de Dante Gebel y si bien tocaron varios temas hubo uno que generó repercusión.

Es que la actriz confesó que conoció en 1972 al reconocido narcotraficante Pablo Escobar y recordó cómo fue ese encuentro. “Lo conocí, no es un mito”, reveló.





Embed - FIN DE UN MITO: Graciela Alfano reveló cómo fue su encuentro con el capo de la mafia Pablo Escobar



"Pablo todavía no era el que todos conocen. Tenía 20 años y le encantaba la belleza. Yo tenía 19, y él se me quedaba mirando todo el tiempo”, contó.

Y posteriormente en La Divina Noche de Dante, rememoró: “Le decía: ‘Pablo, no me mires. ¿Por qué me mirás fijo? Me hace mal que me mires fijo’. Él estaba enamoradísimo, pero yo no”.

