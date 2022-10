GH: El viral mensaje de 'Alfa' contra Diego Maradona

Negó a su hijo con Sinagra, juro y perjuro a su esposa e hijas que era una loca fabulera… tuvo seis hijos más. Manoseo a cuanta mujer quiso. Ensució a quien se le canto. Venero a asesinos (Fidel, el Che, Chávez). ¿Y lo veneran como ídolo, patriota y dios? Negó a su hijo con Sinagra, juro y perjuro a su esposa e hijas que era una loca fabulera… tuvo seis hijos más. Manoseo a cuanta mujer quiso. Ensució a quien se le canto. Venero a asesinos (Fidel, el Che, Chávez). ¿Y lo veneran como ídolo, patriota y dios?

“Lo velan en la Casa Rosada violando todas las normas de cuidado por el covid. Tengo amigos que fallecieron en cuarentena y no pude ir a despedirlos”, continuaba enojado Santiago en el mensaje, a lo que concluyó:

Así estamos. Así nos va. Se murió un gran jugador de fútbol, representante de un deporte, no de una nación, que pasó a la inmortalidad y será recordado por meter un gol con la mano. La mano de él, no la de dios

image.png El mensaje de 'Alfa' a Diego Maradona.

Este mensaje del 2020 volvió para ser tendencia en las redes, quienes apoyaron o fueron en contra del mismo, pero que justamente le dieron relevancia en la red social generadora de la opinión pública.

Evidentemente las redes a veces operan en contra de ciertos personajes, y en este caso parecen hacerlo contra el participante de Gran Hermano, que vale aclarar es de los preferidos de la audiencia.

El padre de Thiago está preso

Kuarzo esta en problemas: el padre de Thiago, personaje de Gran hermano, fue detenido tras la denuncia de su hijastra Camila Ayelén Deniz, quien reclamó lesiones y amenazas provenientes de Julio Medina.

Según informó Leo Arias, periodista de espectáculos, ‘la muerte de un familiar o alguna causa de fuerza mayor, como lo que pasa con Medina, padre de Thiago, puede ser una de las razones para que se rompa el aislamiento’, así lo aclara el reglamento de Paramount.

Si la producción considera necesario comentarle dicha información al participante, podrá romper con las normas estipuladas, citándolo al confesionario para dar cuenta del hecho.

image.png A la izquierda Julio Medina y a la derecha Thiago, participante de Gran Hermano.

Fue Santiago del Moro quien también comentó al respecto, intentando bajar los humos por lo sucedido en las últimas horas: “Queríamos comunicarles a todos ustedes que la producción de todo el programa sigue el protocolo correspondiente que se da en estos casos. Estamos en contacto permanentemente con la familia dándole el apoyo y el seguimiento apropiado para esta situación tan delicada, un hecho espantoso. Es una denuncia que corre su curso. Se está trabajando, activando todos los protocolos correspondientes con su familia y estando presentes con él también. A no preocuparse por eso”.

Se desconoce mayor información al respecto, pero el hecho de relevancia marca las agendas de los medios de espectáculos. Esperaremos a por mas datos al respecto.

