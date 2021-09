Elon Musk y Grimes: La semi-separación de la pareja icónica

“En gran parte es que mi trabajo en SpaceX y Tesla requiere de viajes entre Texas y el exterior, y ella trabaja en LA. En este momento ella está conmigo y el bebe X en el cuarto de al lado”, explicó el físico.

La pareja se había conocido por redes sociales, tras haber coincidido en un chiste en Twitter. Elon Musk, tuiteó dicho chiste y reconoció que la artista había jugado con el mismo término. Tiempo después, se los vio en pareja en la Met Gala de 2018, en donde Grimes se vistió con un collar de la empresa Tesla.

En mayo del año pasado, Musk y Grimes dieron a conocer el nacimiento de su hijo X Æ A-Xii, es por esto que siguen en contacto constante.

Desde el comienzo de la pareja, la cantante defendió a Musk de los trolls fanáticos de su música, que en reiteradas ocasiones acosaron en redes al magnate, ya que no estaban de acuerdo con la unión:

Dejen de acosarme sobre noticias falsas, yo no soy el vocero de mi novio Dejen de acosarme sobre noticias falsas, yo no soy el vocero de mi novio

Aunque estén separados, la pareja se mostró felizmente en redes en las últimas 12 horas, en donde se los vio enseñándole a su hijo como decir mama y papa:

