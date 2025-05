El videojuego Elden Ring tendrá adaptación al cine por A24 y será un bombazo en Hollywood

El imparable ascenso de Garland en Hollywood

Garland, reconocido por su trabajo cerebral y visualmente impactante en películas como "Ex Machina", "Aniquilación", "Civil War" y este año "Warfare", claramente no está buscando proyectos sencillos. Además de esta adaptación, también está involucrado en revivir la serie "28 Days Later" con "28 Years Later" y su secuela "The Bone Temple", ambas escritas por él y en las que participa como productor.

Una apuesta arriesgada, pero potencialmente revolucionaria que une el talento visionario del director británico con uno de los videojuegos más aclamados de los últimos años.

Las expectativas están por las nubes entre fans del cine y gamers por igual. ¿Logrará Garland capturar la esencia del juego y trasladarla exitosamente a la gran pantalla? El tiempo lo dirá, pero los antecedentes del director invitan al optimismo.

