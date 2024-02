El emotivo gesto de Sebastián Yatra con una venezolana

"El sueño de Paola siempre ha sido conocer a Sebastián Yatra, pero cuando su casa se quemó hace unos meses, eso cambió rápidamente", agregó el influencer.

Y es que, la joven expresó en varias ocasiones que su gran sueño era conocer al cantante colombiano, pero lo que no sabía era que el famoso artista ayudaría a cambiarle la vida.

La historia de Paola llegó a oídos del músico por medio de un fan y de inmediato se sumó a la iniciativa solidaria de Murphy, quien lo contactó para reunir fondos y poder darle una nueva casa a Paola, y así poder continuar con su negocio.

"If you don't believe in miracles anymore.. please take a few minutes to watch Paolas story as a baby she was abandoned literally in the trash. Her new mom (in the video) quickly adopted her. They are inseparable. Paolas dream has always been to meet Sebastian Yatra but when her home burned down a few months ago that quickly changed. I want to thank my brother @sebastianyatra for being one of the most selfless artists I've ever come to know. For caring about his fans like no other. I wish his actions inspire his fans and fellow artists to share similar miracles with their loved ones, fans, neighbors etc. I want to thank @ricardo.martins58 for doing ALL of the work on the ground in Venezuela to make this happen and last of all thank all of my AMAZING subscribers at @murphslife for allowing me to fund these miracles every single week."