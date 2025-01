El ejemplar gesto de Nazarena Vélez: Rescató un perro que deambulaba en la ruta

Embed - Nazarena Velez en Instagram: "Peny y Carlitos " View this post on Instagram A post shared by Nazarena Velez (@nazarenavelez)



Qué secuelas le quedaron a Nazarena Vélez por consumir anfetaminas

Nazarena Vélez estuvo como invitada en Bondi y recordó su adicción a las anfetaminas. "Cuando me pasó lo de las anfetaminas dejó mi papá de trabajar y se instaló en Carlos Paz. Y se hizo cargo de mí cuando me tenían que internar", recordó y admitió: "Yo me estuve por morir".

Asimismo, posteriormente recordó que el psiquiatra le comentó que su consumo había sido igual "que haber tomado merca durante diez años". Luego le mostró a Ángel de Brito, conductor del ciclo #ÁngelResponde, el temblor que le quedó en las manos a causa del consumo.

"Es una mierda. La droga, sea cual sea, te lleva a la muerte", sumó y agregó: "Otra de las cosas que me quedaron después de las anfetaminas, necesito todo el tiempo hidratarme. Todo el tiempo necesito estar hidratada".

Por otro lado, reconoció que se tuvo que "controlar con el alcohol" debido a que tras el suicidio de su pareja Fabián Rodríguez estuvo "a punto de ser adicta". "Cuando pasó lo de Fabián empecé a tomar muchísimo, pero en eso tengo como bastante autocontrol y me doy cuenta de lo que me pasa. Y me alejé enseguida".

