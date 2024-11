El CEO de Universal Music Group al horno: Caso Diddy Combs y red de trata

Las denuncias no son menores. Drake alega prácticas comerciales engañosas que podrían violar la legislación RICO, un marco legal diseñado para combatir organizaciones criminales. Esta denuncia es demoledora. Drake acusa a Universal Music Group de manipular estratégicamente la popularidad de "Not Like Us" de Kendrick Lamar, utilizando tácticas que rondan lo ilegal: desde el uso de bots hasta la reducción de tarifas en plataformas como Spotify.