El apasionado beso entre María Eugenia Ritó y Ángel de Brito

María Eugenia Ritó habló sobre su adicción a las drogas

Durante la entrevista, María Eugenia Ritó además de recordar su pasado en el ambiente artístico habló sobre las adicciones y a su vez el apoyo incondicional lo tiene de parte de su hermana.

“Esto es un día a día. Yo hoy estoy con terapia, por ejemplo, porque hubo un momento en que dejé, después volví, momentos en que estuve internada, pero hoy estoy bien. Esto es una enfermedad del día a día y uno debe comprender que no puede solo”, dijo seriamente.





María Eugenia Ritó, acerca de su salud mental



"Yo estuve muerta. Estaba muy sola".



"Tuve un vínculo muy tóxico relacionado con la adicción".



Y agregó: “Yo no podía volver porque tenía el estigma de que me sentía gorda. Pero chicos, señores, soy un ser humano, me sale celulitis, me pasó el tren, el micro diferencial y el tren bala”.



Sin embargo, reconoció que se encuentra abierta a escuchar nuevas propuestas, que tendrá en consideración lo que le ofrezcan y que su intención es volver a ser parte de los medios.

