Disney confirmó una nueva trilogía de Star Wars: Episodios X, XI, y XII

Sin embargo, lo más importante será qué tan comprometidos estarán los productores y guionistas con la historia que buscan contar. Porque de nada vale tanto background laboral ni relevantes nombres artísticos si la ejecución fracasa. Para mayor ejemplo, un botón: Episodio XVIII, Episodio IX, o la abominable serie The Acolyte.

Siempre es divertido conjeturar que un personaje muy querido sobrevivió. "Si no ves el cadáver, no está muerto", se suele decir. Pues esta semana, Samuel L. Jackson le reafirmó a Jimmy Fallon su convicción de que Mace Windu, su personaje de Star Wars, sigue vivo, y sostuvo su fascinante argumento basándose en algunos de los últimos sucesos de la saga.

Conocido por multiplicidad de personajes, Samuel L. Jackson se hizo conocido en el universo de Star Wars por interpretar al maestro Mace Windu en la trilogía de las precuelas, pero nunca se dejó desanimar por las dudas sobre el destino final de su personaje. Sin embargo, esta semana, durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el actor se mostró firme en su creencia de que Windu sigue vivo, y además que su supervivencia tiene fundamento dentro de las reglas del universo de Star Wars.

Embed - Samuel L. Jackson on Where He Thinks Mace Windu, Jules and Nick Fury Are Now, Talks The Piano Lesson