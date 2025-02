Dillom defendió María Becerra tras los ataques de Milei: "Saltamos todos"

La vez que Dillom se cargó a un troll libertario

No es la primera vez que Dillom se enfrenta al oficialismo. Es preciso recordar cuando en una ocasión fue filmado por un troll libertario y lo dejó en ridículo en las redes sociales.

"Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom", había escrito junto a una publicación de X cargado de la típica arrogancia que lo caracteriza.

Luego de que el intérprete lo fuera a buscar para pedirle explicaciones, el joven visiblemente nervioso trató de evitar cualquier tipo de rispidez.

"¿Vos sos Pistarini? ¿El que sube fotos mías a Twitter?", preguntó el rapero, con tono desafiante. La respuesta del libertario, algo nerviosa y vacilante, fue un escueto "sí". El cantante le lanzó: "Ah, mirá qué guapo que sos ahora, pelotudo. Portate bien. ¿Dale?". Y por último antes de frotarle la cabeza, como quien acaricia a un niño que acaba de hacer una macana.

Lali Espósito, al igual que Dillom, defendió a María Becerra

Luego de los ataques de Javier Milei a María Becerra quien rápidamente salió en su defensa fue Lali Espósito. En diálogo con Puro show rompió el silencio y apuntó contra el mandatario nacional.

La artista comenzó dando su opinión tajante: "Yo la banco a muerte a María". Ante las continuas reacciones violentas del economista hacia los artistas, señaló:"Es espantoso de hecho, está mal. Está muy mal que eso pase".

Y agregó molesta:

Él tendrá sus motivos para hacerlo de los cuáles no me interesan, yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera. Con falacias y con cosas que son feas Él tendrá sus motivos para hacerlo de los cuáles no me interesan, yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera. Con falacias y con cosas que son feas

Luego señaló: "Es una época que se va contra eso. ¿No? Contra algunos discursos de odio, contra formas de mierda de dirigirse al otro. Y bueno, no es mi forma". Asimismo, luego lo tildó de "delirante" y le sugirió entre risas: "Hay que hacer terapia".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La serie española de 12 capítulos ideal para ver el finde

Miguel Ángel Russo (San Lorenzo) merece una disculpa de Gustavo López

La película de 1 hora y 40 que está rompiendo récords de visualizaciones

Prepagas: El Hospital Italiano desconoce aportes, aumenta con la inflación y espera la nueva desregulación

América TV no da tregua: La incorporación que promete arrasar con todo