Dillom recogió el guante con un troll libertario que se achicó en persona

Lo que no sabía es que Dillom, siempre rápido y con la lengua afilada, no tardó en responder. "Y por qué no venís a decírmelo en la cara, tetón? Decí que no tenés foto de la cara sino te busco y te doy un sopapo", escribió, desafiando al troll libertario para que dejara el teclado. Pero lo mejor estaba por llegar.