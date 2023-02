Paso por el Ejército

Cuando era joven, Rihanna fue cadete del Ejército en un programa submilitar del Cuerpo de Cadetes de Barbados, donde la cantante y compositora Shontelle era su sargento. Aunque inicialmente quería graduarse, eligió seguir su carrera musical.

“Fui su sargento instructora”, reveló Shontelle, cantante y colega de Rihanna en una entrevista.

“Fue divertido, las dos estuvimos juntas en el Ejército. Incluso la hice tirarse al piso y hacer flexiones para mí. ¿Puedes imaginártela vestida con ropa de trabajo de camuflaje y botas militares?”, bromeó su amiga. De esta experiencia, dicen que adquirió su notable disciplina a la hora de trabajar, por la cual es siempre reconocida.

rihanna-ejercito.jpg Rihanna como cadete del Ejército en un programa submilitar del Cuerpo de Cadetes de Barbados.

"Cuando entró, fue como si las otras chicas no existiesen"

Recién en diciembre de 2003 llegó su gran oportunidad, cuando el productor musical Evan Rogers se encontraba de vacaciones con su esposa en Barbados. Hasta ese momento, Rihanna había formado una pequeña banda con un grupo de amigas. Pero el productor sólo estaba interesado en ella. “En el momento en que entró en la habitación, fue como si las otras dos chicas no existiesen ”, dijo. A partir de allí, todo cambió para la caribeña.

Rogers la puso en contacto con Jay-Z, marido de Beyoncé y uno de los productores de música más prestigiosos de los Estados Unidos. Junto con su equipo, llegaron a un acuerdo de grabación de seis discos.

rihanna.jpg

Así fue como en 2005 y 2006 respectivamente, lanzó sus dos primeros álbumes de estudio, Music of the Sun y A girl like Me. Ambos recibieron buenas críticas y se posicionaron en el Billboard Hot 100, pero el éxito llegó en 2007 con "Umbrella", la canción que la catapultó como una estrella internacional.

Originalmente pensada para Britney Spears (quien la rechazó en su momento), el sencillo encabezó las listas de los más escuchados en trece países y se mantuvo en los primeros puestos de todos los rankings durante diez semanas consecutivas. A éste le siguieron más éxitos y varias colaboraciones con artistas como Adam Levine de Maroon 5, Kanye West, Drake, Paul McCartney y Shakira.

El resto de su carrera musical ya es historia.

Relación tóxica con Chris Brown: "Le rompí el labio"

Rihanna tuvo muchos novios famosos, entre ellos el rapero Drake, los actores Leonardo DiCaprio y Ashton Kutcher (este romance duró muy poco tiempo) y el cantante Travis Scott, antes de ponerse en pareja con A$AP Rocky, con quien actualmente sigue en pareja, tienen un hijo y otro bebé en camino (ella acaba de confirmar que está embarazada y mostró su panza en el show del Super bowl).

rihanna-hijo.jpg La pareja acaba de posar, por 1era vez, con su hijo en la tapa de la revista Vogue.

Pero probablemente la peor relación en la historia de Rihanna fue con el rapero Chris Rock. La pareja se encontraba en un increíble momento en sus carreras, pero protagonizó un gran escándalo a causa violencia domestica (en 2009). Las imágenes del rostro de Riri golpeado con moretones dieron la vuelta al mundo.

La causa de la riña entre ambos ocurrió después de que ella descubriera una infidelidad. Chris se declaro culpable y fue sentenciado a 5 años de libertad condicional con servicio comunitario, además de hacerse merecedor de una orden restrictiva, no pudiéndose acercar a la estrella del pop por años.

chris-brown-rihanna-golpead.jpg Tiempo después, Chris Brown habló de la violenta pelea que terminó con Rihanna muy golpeada.

En agosto de 2017, Chris Brown habló por primera vez de aquella pelea en la que agredió físicamente a su entonces pareja.

En un documental llamado 'Chris Brown Welcome to my Life', con el que presuntamente intentó limpiar su imagen, el rapero relató su versión personal sobre los hechos.

Todo ocurrió la noche de los Grammy 2009. Según Brown la relación venía mal y la cantante le había dado un ataque de celos porque el le había sido infiel con una ex empleada que se apareció en la fiesta pre entrega de premios organizada por Clive Davis.

“Ella me odió. Después de eso lo intenté todo. A ella no le importó, simplemente no confiaba en mí”, explicó el rapero. A partir de ese momento, su relación con Rihanna fue a peor con infinidad de “peleas tanto verbales como físicas. Por ambas partes. Esta es la primera vez que digo algo al respecto”.

La mujer con quien Crihs engañó a Rihanna apareció en el lugar donde estaban juntos, así comenzó lo que sería una noche que marcaría a la cantante y que también dañaría la imagen del rapero que hasta hoy es criticado por la agresión.

“Empezó a irse, me lanzó el teléfono. ’Te odio’, y cosas por el estilo. Empezó a pegarme. Estábamos dentro de un Lamborghini, sabes, ella estaba enfrentándose a mí”, narró Brown, quien relata que intentó explicarse mientras Rihanna seguía pegándole.

“Recuerdo que ella trató de patearme y entonces yo realmente la golpeé con el puño cerrado y le rompí el labio ”, admitió, y añadió que “cuando la vi estaba en estado de shock, yo me quedé preguntándome ¿por qué la golpeé así?”.

“Después comenzó a escupirme sangre en la cara” en lo que era “una verdadera pelea en el auto mientras conducíamos por la calle”. Chris Brown tras estos hechos señala que se sintió “como un puto monstruo”.

Según su relato, ambos forcejearon de nuevo, esta vez por las llaves del coche, hasta que Rihanna se puso a gritar por la ventanilla pidiendo ayuda porque “me quiere matar”.

“Aún quiero a Rihanna, pero tengo que ser honesto. Nos peleábamos, ella me pegaba, yo le pegaba, y nunca estaba bien. Siempre había un momento en el que hablábamos y decíamos: ¿Qué estamos haciendo?".

rihanna-chris-brown.jpg

Para sorpresa de muchos, la pareja volvió a darse una oportunidad en el año 2012, tres años después de ese episodio, y aunque su relación no fue más allá, ambos han confesado que siempre sentirán algo especial el uno por el otro.

12 años después del altercado, en una entrevista con Oprah, Rihanna habló por primera vez de cómo es ahora su relación con Brown: "hemos estado trabajando en nuestra amistad nuevamente. Ahora somos amigos muy cercanos. Hemos construido una confianza nuevamente, y eso es: nos amamos y probablemente siempre lo haremos y eso no es algo que vayamos a cambiar. No es algo que puedas apagar, si alguna vez has estado enamorado".

Impasse musical y regreso triunfal

En noviembre de 2019, Rihanna sorprendió a sus fans al anunciar que se tomaría un receso de la música.

“A todos mis amigos/familia/equipo a los que tenía que haber contestado en los últimos meses… Por favor, perdónenme. Este año ha sido bastante abrumador y ahora estoy trabajando en eso que se conoce como balance. Volveré pronto”, anunció en Instagram.

En su tiempo fuera de los escenarios, la artista se dedicó a reforzar y ampliar su negocio cosmético y de moda. Y ahora tiene una línea de ropa inclusiva.

Luego llegó el tiempo de la maternidad: el 13 de mayo de 2022 nació su primer hijo.

En su retorno a la música, el 28 de octubre de 2022 Rihanna lanzó el primer sencillo de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, "Lift Me Up".

Y su regreso triunfal se produjo recientemente: el 12 de febrero de 2023 actuó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII, el cual marcó su retorno a los escenarios tras 5 años.

Allí, interpretó varios de sus mayores éxitos, entre ellos «Umbrella», «Only Girl (In the World)», «We Found Love» y «Diamonds», y Rihanna se convirtió en la tercera mujer en presentarse sin ningún tipo de invitados.

La actuación recibió comentarios en su mayoría favorables por parte de la crítica especializada y atrajo una audiencia de 118.7 millones de personas solo en los Estados Unidos, siendo entonces la segunda más vista por televisión en la historia.

También en ese marco mostró por primera vez su vientre de embarazada.

rihanna-superbowl.jpg Rihanna en el Super Bowl mostró su embarazo.

