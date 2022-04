Crìticos zombies cancelan Morbius pero no podrán con Marvel

Pero los críticos salieron de cacería, y un problema no menor fue que el 2do. fin de semana de Morbius coincidió con el estreno de 'Sonic the Hedgehog 2', y en la semana siguiente 'Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore'.

Con un presupuesto de entre US$ 75 millones y US$ 83 millones, que no tiene en cuenta los gastos de marketing ni cómo se dividirán las ganancias internacionales, puede ocurrir un fracaso comercial total.

Pero las decepcionantes ganancias de taquilla de 'Morbius' no cambiarán los planes del universo 'Spider-Man', de Sony. Tanto 'Venom' como 'Venom: Let There Be Carnage' han sido películas exitosas. 'Kraven the Hunter', otro villano de 'Spider-Man', ya se está filmando, y 'Madame Web' también está en preproducción. Y 'Sinister Six'.

MORBIUS (2022) RESUMEN EN 13 MINUTOS

El futuro

Alex Fitch, profesor especializado en Cómics en la Universidad de Brighton, realizado una excelente descripción del Mundo Marvel que viene, más allá de lo que suceda con el desafortunado médico vampiro interpretado por Jared Leto, violentos antihéroes masculinos, bastante desconocidos para el público en general.

Marvel Cinematic Universe (MCU), propiedad de Disney, prepara una gran cantidad de nuevos héroes, unos por de Disney y otros por Sony:

1. Sra. Marvel

Ms Marvel, la primera superheroína musulmana adolescente del mundo, recibió muchos elogios cuando hizo su debut en 2013 en un cómic de Captain Marvel . Los críticos elogiaron al personaje como una representación positiva de una joven estadounidense paquistaní que también es musulmana . Esta salida fue tan exitosa que la adolescente obtuvo su propio cómic al año siguiente. También se unirá oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel en junio de 2022 con su propia serie en Disney+.

La serie gira en torno a una joven llamada Kamala Khan, que es una gran fanática de los superhéroes. Cuando obtiene poderes misteriosamente, Khan se inspira en la Capitana Marvel para convertirse ella misma en una heroína. Ms Marvel aparecerá junto a Captain Marvel y Photon en la película de 2023 The Marvels.

miss marvel.jpg Miss Marvel.

2. Ella-Hulk

En los cómics, la abogada Jennifer Walters recibe una transfusión de sangre de su primo Bruce Banner después de que un mafioso le dispara. Luego, también se pone verde cuando está enojada . Apareciendo por primera vez en 1980, y uno de los últimos personajes creados por el empresario de Marvel Stan Lee , los cómics de She-Hulk a menudo se inclinan hacia la comedia, con personajes que rompen la cuarta pared.

Mientras que las películas de Guardianes de la Galaxia son más cómicas que sus compañeras estables , y las dos películas de Deadpool eran comedias negras , este es el primer proyecto de Marvel Cinematic Universe que utiliza abiertamente este género. Entonces, al igual que WandaVision, que usó el formato de comedia de situación como punto de partida, este es un experimento interesante para la marca Marvel. Se espera que el programa She-Hulk, que se estrenará a fines de 2022, haga reír al público más que cualquier otro héroe antes que ella.

3. Hombre lobo de noche

Tras el estreno en cines de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, este será el primer programa de televisión con temática de terror de Marvel Cinematic Universe. Con el nombre un tanto prosaico de Jack Russell, Werewolf by Night estuvo al aire durante cuatro años en la década de 1970, luego de una relajación en la censura de los cómics de terror, lo que permitió la creación de los personajes de vampiros de Marvel, Blade y Morbius, en la primera mitad de la década.

Russell, un licántropo a veces amigable, se unió a otros personajes de terror de Marvel para formar la Legión de Monstruos que aparecen en varios cómics de forma intermitente desde 1976 para luchar contra el mal. La versión para televisión, que se lanzará en octubre de 2022, también contará con este útil hombre lobo, interpretado por Gael García Bernal.

4. Kraven el Cazador

Kraven es el hijo huérfano de aristócratas rusos con una predilección por la caza mayor. Mientras caza en África, termina bebiendo una poción que le da fuerza sobrehumana, velocidad y los instintos de un gato de la jungla. Aburrido de cazar animales, pone su mirada en una presa más grande, Spider-Man.

Kraven apareció por primera vez en los cómics como el enemigo de Spider-Man en 1964 . El cazador maníaco será el tercer villano en protagonizar una película de acción real de Spider-Verse . Sin embargo, a diferencia de Venom y Morbius antes que él, Kraven no es conocido en los cómics por realizar buenas obras, por lo que será un desafío interesante para Marvel convertir al artistacrata en un antihéroe.

Kraven rara vez aparece sin Spider-Man en los cómics, por lo que Sony se ha propuesto el desafío de desarrollar al cazador en una película en la que su némesis no aparece. Kraven será interpretado por Aaron-Taylor Johnson , quien no es ajeno a un traje ajustado, ya que anteriormente interpretó al superhéroe de bajo costo Kick Ass en dos películas.

Kraven el Cazador.jpg Kraven el Cazador.

5. Seda

El primer programa de televisión del universo Spider-Man Sony presentará a Cindy Moon, una estudiante mordida por la misma araña radiactiva que le dio a Spider-Man sus habilidades. Sin embargo, a diferencia de Peter Parker, que se quedó dando vueltas por Nueva York y descubriendo sus nuevos poderes, Moon fue secuestrado y retenido en un búnker durante 13 años .

Dado que las películas de Sony solo aparentemente permiten que Spider-Man se muestre o discuta en sus escenas de crédito finales, será interesante ver cómo Silk trata la creación de la heroína sin mencionar a Spidey, a menos que Disney le dé permiso para hacerlo. Se ha especulado que Sony podría revivir la encarnación del personaje de Andrew Garfield en el futuro, por lo que el tiempo dirá cómo procede Silk.

