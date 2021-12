No es Marvel, Denzel Washington quiere héroes de verdad

A JOURNAL FOR JORDAN - Final Trailer (HD) | Exclusively In Theaters December 25

El contexto

En 'Un diario para Jordan', Denzel Washington quiere contar la historia real del sargento 1ro. King, a una sociedad repleta de divisiones y contenidos destructivos, porque, según él, ha asumido la misión de destacar historias que ejemplifiquen el verdadero sacrificio, la fe y el heroísmo.

"En esta época, ya sabes, es difícil. Hay tantas influencias negativas por ahí; en las redes sociales... el enemigo es el enemigo. Así que nos afecta lo que está fuera de nosotros, pero aumenta o acelera lo que realmente está dentro de nosotros".

Canedy fue quien escribió las memorias en las que se basa el guión que elaboró Virgil Williams, y ella cree que su historia se encuentra en "buenas manos" con Washington: "Pusieron mucho amor y cuidado en desarrollar la historia y los personajes, y lo percibes en la pantalla, puedes sentir que para ellos fue personal hacerlo. Y creo que hemos creado algo que habla del poder del amor, que refuerza el mensaje de que el amor sigue vivo. No muere".

Es la 4ta. película que dirige Washington y fue muy significativo que, antes de iniciar la filmación y durante toda la producción, él reunió a todo el elenco y al equipo de producción para orar a Dios. Él necesitaba inspiración divina para comunicar una historia que lo trasciende pero cuyo mensaje es de gracia, misericordia y paz.

El primer día de rodaje, reuní a todo el equipo, y lo repetí en otros días días porque quería, necesitaba, tener un espíritu de unidad, y que todos comprendieran y apreciaran la responsabilidad que teníamos, las vidas que, de alguna manera, éramos responsables de contar, esas historias en nuestras manos, y que no deben tomarse a la ligera. El primer día de rodaje, reuní a todo el equipo, y lo repetí en otros días días porque quería, necesitaba, tener un espíritu de unidad, y que todos comprendieran y apreciaran la responsabilidad que teníamos, las vidas que, de alguna manera, éramos responsables de contar, esas historias en nuestras manos, y que no deben tomarse a la ligera.

“Orar juntos no fue una presión sino asumir una responsabilidad con honestidad. Y yo, por la gracia de Dios, era el hombre indicado para el trabajo, creo. Yo quería hacerlo. Yo quería estar ahí. Y quería contar la historia de Charles y Dana".

Michael B. Jordan talks about new film, ‘A Journal for Jordan’

La misión

Semanas atrás, Washington fue uno de los oradores en 'The Better Man Event' (El Evento del Mejor Hombre) organizado por First Baptist Orlando, en Florida, donde le reveló a su mentor espiritual, el pastor AR Bernard, del Centro Cultural Cristiano, en Brooklyn, Nueva York, el mensaje que dice escuchar:

A los 66, preparándome para los 67, después de enterrar a mi madre, le hice una promesa a ella y a Dios, no solo de hacer el bien de la manera correcta, sino de honrar a mi madre y a mi padre por la forma en que vivo mi vida, el resto de mis días en esta Tierra. Estoy aquí para servir, ayudar, proveer. En cada oración, escucho: 'Apacienta mis ovejas'. Eso es lo que Dios quiere que haga. A los 66, preparándome para los 67, después de enterrar a mi madre, le hice una promesa a ella y a Dios, no solo de hacer el bien de la manera correcta, sino de honrar a mi madre y a mi padre por la forma en que vivo mi vida, el resto de mis días en esta Tierra. Estoy aquí para servir, ayudar, proveer. En cada oración, escucho: 'Apacienta mis ovejas'. Eso es lo que Dios quiere que haga.

Washington dijo que, a menudo, su respuesta es:

"¿Y qué significa eso? Lo que descubrí en los últimos años es que hay todo tipo de ovejas. Por eso hablo con pastores experimentados para que me ayuden. El mundo ha cambiado. ¿Cuál es nuestro papel como individuos? La fórmula de John Wayne no encaja del todo en este momento. Pero la fuerza, el liderazgo, el poder, la autoridad, la guía y la paciencia son un regalo de Dios para nosotros como hombres. Tenemos que apreciar eso, no abusar de ello".

"Mi madre me dijo, cuando tenía 59 años: 'Denzel, haces mucho bien. Pero tienes que hacerlo de la manera correcta y sabes de lo que estoy hablando'. Ya no bebo ni hago ninguna de esas cosas. Me encanta el mensaje, en la medida en que lo conozco, y no tengo vergüenza ni miedo de compartirlo".

"Lo que interpreté en las películas no es lo que soy, es lo que interpreté. No me voy a sentarme o pararme en ningún pedestal y contarte lo que tenía en mente para ti o tu alma. Porque el hecho es que, en todo este proceso de 40 años, estuve luchando por mi propia alma.

"[La Biblia] dice que en los últimos días nos convertiremos en amantes de nosotros mismos. La fascinación de las selfies. Todos queremos liderar. Todos estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para ser conocidos e influyentes... La fama es un monstruo y todos tenemos estas batallas, caminos que tenemos que caminar en nuestras vidas. Todos tenemos nuestros desafíos individuales. La fama magnifica los problemas y las oportunidades".

"Mantente de rodillas. Mírame, pero escucha a Dios. Lo que tengo no me mantendrá en esta Tierra ni un día más. Comparte lo que sabes, inspira a quien puedas, busca consejo. Si quieres hablar con alguien, habla con el que pueda hacer algo al respecto. Desarrolla constantemente esos hábitos".

diario.webp En "Un diario para Jordan", de Columbia / Sony, Denzel Washington lleva a la pantalla la historia real del sargento Charles Monroe King, quien murió en Irak.

La película

Canedy describió a King como un "hombre cristiano", y que se ven "destellos de su cristianismo" a lo largo de la narración.

"Espero que… los cristianos que vayan a ver la película se sientan cálidos por dentro, particularmente en la época del cumpleaños de Jesús. Es un momento perfecto para ver esta película con sus seres queridos".

La mayor parte de la película es la perspectiva de Canedy, desde su vertiginosa relación con King hasta las luchas durante su embarazo con su marido ausente. Aunque muchas películas destacan la difícil situación de los militares en el frente, pocas han profundizado en el impacto emocional en las familias en casa.

Christian Post proyectó la película que produjo Columbia / Sony, a un miembro activo de las fuerzas armadas, quien dijo que era la "descripción más precisa del viaje emocional que realizan las familias de militares".

“No creo que podamos decir nada mejor que eso”, dijo Canedy.

La última parte de la película cuenta la historia de Jordan, destacando cómo impactaron en él las lecciones que su padre le dejó. Enfatiza la importancia de apreciar el tiempo que tenemos con nuestros seres queridos y dejar un poderoso ejemplo para la próxima generación.

Canedy dice que en la educación de Jordan fue una prioridad continuar con el legado de King, enseñándole a mantener "a Dios en el centro de su vida".

Le pregunto: 'Jordan, ya sabes cuánto puedes sentir cuánto te amo, ¿lo sabes, verdad?' Y él dice: 'Sí, mamá'. Le dije: 'Dios te ama aún más'. Y esa es la verdad. Le pregunto: 'Jordan, ya sabes cuánto puedes sentir cuánto te amo, ¿lo sabes, verdad?' Y él dice: 'Sí, mamá'. Le dije: 'Dios te ama aún más'. Y esa es la verdad.

En un país que ya no es lo que fue, Washington espera que 'Un diario para Jordan' honre el sacrificio de los héroes y sus familias.

"Aquí hay un hombre, y hay muchos hombres y mujeres, niños, esposas, maridos que se han sacrificado entregando la vida por su país. Y los celebramos, verdaderos héroes, héroes reales. No es una historia deprimente. Es una historia edificante. Pero se trata de líderes reales, sacrificio real, la alegría en eso, el amor en eso, el dolor en eso, el sacrificio en eso y, a través de los ojos y la vida de su hijo, que ahora tiene 15 años".