Cómo ver gratis Robo Mundial la serie ideal de cara a Qatar

Joaquin Furriel en una entrevista comentó que: “Cuando leí los seis episodios, sentí que me gustaba mucho lo que les pasaba a los personajes. Es un compendio de antihéroes en busca de un objetivo sin ningún tipo de logística. También, como me gusta el fútbol, me parecía interesante hacer una serie sobre el Mundial. La serie también me daba la posibilidad de tener una especie de previa a lo que es el Mundial desde el lugar más conveniente del humor. Y me convenció todo lo que le pasaba al personaje: me daba ternura Lucho, un viudo con un hijo al que le promete algo y que, por razones ajenas a él, no puede cumplir”.

Robo Mundial es una serie que está dando mucho de qué hablar y sobre todo en estas fechas previas al inicio del torneo futbolístico más grande del mundo.

Furriel también mencionó las inspiraciones que le recordó la serie: “Tiene algo de películas que me conmovieron, como La vida es bella, que habla de padres que arman como realidades paralelas, ficcionalizan la realidad para que sus hijos puedan vivir algo que los llene de ilusión y tengan ráfagas de felicidad. También, en un país como el nuestro, siempre me pareció necesario participar de una serie que entretenga, que haga reír, que haga reflexionar desde el humor.”

