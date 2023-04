Ángel De Brito le retrucó a Zaira Nara: "Caradurez al palo"

Dicen que las carcajadas de Tinelli se escuchan desde Bolívar. Hablemos claro, no sabe bailar y quiere ser jurado Dicen que las carcajadas de Tinelli se escuchan desde Bolívar. Hablemos claro, no sabe bailar y quiere ser jurado

https://twitter.com/AmericaTV/status/1649206309034532865 PRIMICIA: Zaira Nara quiere ir al Bailando



"Quiere ser jurado 2023".



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/Xsh82533FD — América TV (@AmericaTV) April 21, 2023

Lapidarias, sus panelistas no se quedaron atrás, sobre todo Yanina Latorre, que apuntó hacia la ruptura de su relación con el polista, tachándola de incapaz de asumir el asiento de jurado en un programa como el Bailando:

Si no puede asumir una ruptura, qué le va a decir a un famoso Si no puede asumir una ruptura, qué le va a decir a un famoso

Por ese motivo, la modelo hizo su descargo en su red social:

Soy muy respetuosa del trabajo de los noteros, respondo cada pregunta, pero cuando la nota llega al piso, se me trata con una falta de respeto absoluta. ¿Por qué tengo que soportar que me falten el respeto? Soy muy respetuosa del trabajo de los noteros, respondo cada pregunta, pero cuando la nota llega al piso, se me trata con una falta de respeto absoluta. ¿Por qué tengo que soportar que me falten el respeto?

Más noticias de Urgente24

Reestatización electoral: Las hidroeléctricas vuelven al Estado

Renunció el viceprimer ministro británico acusado de acoso

Previsible: Se bajó Alberto Fernández y calienta Sergio Massa

¿Miedo al sur?: Javier Milei fulminó candidaturas en Córdoba

Arde Mendoza: Omar De Marchi partió a la UCR y peligra JxC