El conductor escribió que “Nancy Pazos sobre Canosa y su relación con el Presidente: ‘Es una despechada, se imaginaba de primera dama’”. Ante esto, Pazos decidió desmentir lo que decía su ex compañero y puso “No entrecomilles algo que yo no dije, Angelito, si es que te quedó alguna pizca de periodismo en tu ser. Y un día de estos, fijate si podés soltar, porque desde que dejé de trabajar con vos me nombrás casi a diario. ¿Tanto me extrañas o te doy rating?”.