Alfa de Gran Hermano no estará en el Bailando 2023

Alfa es un gran amigo, es el biógrafo de mi vida. Me fascina que me cuente cosas de mi vida que no recuerdo. Primero quiero que esté en Polémica en la Mesa de Marcela Tinayre, y después ojalá pueda estar en el Bailando Alfa es un gran amigo, es el biógrafo de mi vida. Me fascina que me cuente cosas de mi vida que no recuerdo. Primero quiero que esté en Polémica en la Mesa de Marcela Tinayre, y después ojalá pueda estar en el Bailando