Volodymyr Zelensky cree que las sanciones no frenan a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en la conferencia Global Boardroom, del Financial Times, que un 'punto muerto' en la guerra con Rusia "no es una opción para nosotros", y pidió una vez más el apoyo militar occidental para restaurar la integridad territorial de su país: “Somos inferiores en cuanto a equipamiento y por lo tanto no somos capaces de avanzar. Vamos a sufrir más pérdidas y la gente es mi prioridad”.