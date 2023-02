Uruguay: El aumento de sífilis preocupa a todos

Muchos de estos casos de sífilis detectados durante el embarazo (dado que el test VDRL de diagnóstico de la infección es gratuito y obligatorio en los controles de gestación) derivaron en reinfecciones y el pasaje de la enfermedad al bebé dado que no se trató a la pareja sexual de la madre, advirtió el ginecólogo Briozzo.

Cuando un bebé nace con sífilis, el riesgo es potencialmente grave. Cerca de la quinta parte de los nacidos en el Pereira Rossell con esta afección requirieron internación y en el primer semestre del año fallecieron al menos dos nacidos vivos (sin contar los óbitos fetales que se dan por la infección intrauterina).

Por eso Briozzo insiste: “Es inadmisible que en un país de la cobertura de salud de Uruguay, y sabiendo que la sífilis puede tratarse con un antibiótico muy simple como la penicilina, estemos ante tanto casos de esta infección como no he visto en más de 30 años de trabajo en el Pereira Rossell”. El médico, exjerarca del MSP en la segunda administración del Frente Amplio, reconoce que le “consta que el trabajo de fondo no es una tarea sencilla y que obedece más a la injusticia reproductiva que a una campaña de prevención aislada”, pero la situación “se ha visto agravada con la crisis económica reciente y que, a diferencia de la crisis financiera de 2002, esta vez se ensañó particularmente con las mujeres de contextos más críticos”.

sífilis uruguay.jpg

Pero Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim (más conocido por su alias, Paracelso) realizó la primera descripción clínica de la sífilis y utilizó sustancias minerales como el plomo, el mercurio y el azufre para combatir esta y otras enfermedades consideradas intratables. Ahora, sin embargo, se sabe que el microorganismo que causa la sífilis es sensible a la penicilina y no genera resistencia, por lo cual se usa ese antibiótico tanto para la mujer como para su pareja sexual.

En los países más desarrollados, esta enfermedad pareciera estar casi extinta aunque se reduce a algunos sectores de pobreza extrema y/o personas sin educación sexual. Uruguay se había comprometido a bajar su prevalencia de sífilis congénita (el que la madre le transmite al bebé) a menos de 0,5 casos cada 1.000 nacidos vivos. Pero desde 2020 viene alejándose de la meta.

Más noticias en Urgente24

Dólar: JXC agita otra corrida cambiaria y advierten por bancos

AFIP: ¿Qué pasa si pongo 1 millón de pesos en plazo fijo?

¿Qué pasó con los 'violadores de Palermo'?

CNN Radio no fue lo que Marcelo Longobardi esperaba

Atención: Nuevo requisito para viajar a destino del exterior