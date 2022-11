Ucrania, laboratorio de nuevas armas de la OTAN

(N. de la R.: Cuidado, no exageremos. Los sistemas de datos no son autosuficientes. Necesitan de redes de telecomunicaciones. En Ucrania utilizan Satlink, cedido por Elon Musk. Es una red de satélites que funciona mientras no funcionen satélites cazadores de satélites. Volvamos al escenario que relata NYT:)