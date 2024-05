Türkiye condena a 42 años de cárcel a 24 dirigentes kurdos

En tales protestas del 2014, eclosionaron focos de disturbios en varias zonas kurdas de Türkiye, que derivaron en una batalla campal entre militantes kurdosirios y adeptos al islamismo radical del Oficialismo, dejando un saldo fatal de 37 muertos y decenas de heridos.

En ese sentido, unas de las figuras más ilustres del movimiento pro-kurdo, el actual alcalde de la ciudad de Mardin, Ahmet Türk, este jueves ha sido condenado a 10 años de cárcel y su alcaldía será intervenida por el gobierno de Erdogan.

"Este es un juicio político. Se ha abierto porque nos opusimos a una organización terrorífica, el Estado Islámico. Esta decisión no la han tomado los jueces sino los políticos", declaró Türk a la cadena Halk TV tras anunciarse su condena formal.

No obstante, pese a las acusaciones kurdas contra Erdogan de su supuesta inacción ante el ISIS, el mandatario confirmó en mayo del 2023 que las fuerzas de inteligencia del país habían matado al líder de ISIS en Siria, Abu al-Hussein al-Husseini Al-Qurshi, quien había estado siendo rastreado "durante mucho tiempo".

“Esta persona fue neutralizada en la operación realizada por el MIT (Organización Nacional de Inteligencia Turca) ayer en Siria”, dijo Erdogan. “A partir de ahora, continuaremos nuestra lucha sin discriminación contra las organizaciones terroristas”, expresó por candena nacional.

Sin embargo, en la actual guerra en Gaza que libra Israel contra las células de Hamás, el presidente turco Erdogan embistió contra el gobierno de Israel al que acusó de "avaricia sionista" y afirmó que si logran derrotar a la milicia palestina (al la que el no considera terrorista) seguirán luego por Ankara.

image.png El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, derecha, y el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, se dan la mano durante su reunión en Estambul, Turquía, el 20 de abril de 2024. (Presidencia turca vía AP)

"No crean que Israel se detendrá en Gaza", dijo Erdogan a los legisladores de su partido en el parlamento de la capital, Ankara.

"A menos que se le detenga... este estado rebelde y terrorista pondrá sus ojos en Anatolia tarde o temprano", dijo refiriéndose a la gran península turca.

Claves para entender el conflicto kurdo-turco: Caso Siria, USA y Rusia

La comunidad kurda, mayoría musulmán sunita, es una etnia sin Estado propio en Medio Oriente. Su pueblo ronda entre 25 y 35 millones de personas que viven en regiones montañosas de Turquía, Irak, Irán y Siria y en el pequeño enclave armenio de Nagorno, jurisdicción de Arzerbaiyán.

Desde principios del siglo XX, los kurdos anhelan el reconocimiento de Kurdistán como un estado propio. Pero, cuando se firmó el Tratado de Lausana, en Suiza, que estableció en 1923 las fronteras de la Turquía moderna, no se consideró la formación de un Estado kurdo.

Esto último dio inicio a la batalla sangrienta -de más de dos décadas- entre las milicias kurdas, que atentaban contra el Estado turco (al no reconocerlo), y las propias fuerzas turcas que los neutralizaban (pero cometiendo vejaciones y varios excesos), generando marginación y discriminación en el país.

Entre 1920 y 1930, muchos kurdos fueron trasladados a otras partes del país y las autoridade prohibieron nombres kurdos.

También se restringió el uso del idioma kurdo.

En 1978, el político Abdullah Ocalan fundó el PKK, que años más tardes dio inicio al brazo armado, que se cargó varios atentados en el país.

Más de 40.000 personas han sido asesinadas y desplazados.

En 2013, el PKK pactó un alto al fuego con el gobierno, que colapsó tras los atentados suicidas del ISIS que mataron a 33 jóvenes en la ciudad kurda de Suruc, cerca de la frontera con Siria: el KK acusó a Ankara de complicidad y comenzó a atentar contra las FF.AA.

y comenzó a atentar contra las FF.AA. Desde entonces, el gobierno de Turquía aumentó su 'cruzada' contra el terrorismo del PKK y sus agrupaciones conexas, además de contra el ISIS.

image.png

Ahora bien, el brazo armado del proscrito Partido de la Unión Democrática Kurda (PYD, por sus siglas en kurdo), las famosas Unidades de Protección Popular (YPG), lo formaron nacionalistas kurdos que residían al norte de Siria.

Y estas guerrillas kurdas, las del YPG, militan activamente por la independencia de los kurdos en Siria. A su vez poseen vínculos directos con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) en Turquía —quieren una región autónoma— y desde 1984 han amenazado a tal Estado nación turco con el que libran una sangrienta contienda desde 1984.

image.png Entre 1920 y 1930, muchos kurdos fueron trasladados a otras partes de Turquía |Gentileza BBC

Por su parte, la guerrilla kurda YPG es la principal aliada de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo yihadista en la región de Medio Oriente. Es que tanto USA como las milicias kurdas libran una batalla cuerpo a cuerpo contra el ISIS (en Siria) y contra las facciones que responden al mandatario sirio Bashar Erdogan (apoyado por la Hezbollah, por las fuerzas de Erdogan y por las tropas de Rusia en Damasco)

Incluso Washington confió en los kurdos para derrotar a El (célula yihadista pro-califato), según el especialista de la BBC en Seguridad, Jonathan Marcus.

"La decisión de Washington de apoyar a los kurdos con entrenamiento y equipos (militares) dio sus frutos. Demostraron ser tanto fiables como capaces y el desmantelamiento del califato de EI en Siria se debe en gran medida a sus esfuerzos", explicó Marcus.

