The Sun: Rusia "robó la fórmula" de AZ para la Sputnik V

No está claro si se trató de un documento del laboratorio o de la fábrica del gigante farmacéutico, o un vial del medicamento terminado, que luego se sacó de contrabando del laboratorio.

El gobierno británico no ha negado ni confirmado lo publicado por The Sun: el ministro del Interior, Damian Hinds, afirmó este lunes que no podía comentar sobre el caso.

Desde Rusia replicaron:

"The Sun es un periódico muy conocido y profundamente acientífico. Probablemente, así es como tratamos estas publicaciones", dijo el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov.

En tanto, el director del Centro Gamaleya, Alexander Gintsburg, dijo que la versión sobre el supuesto robo de la fórmula es el mito más ridículo sobre la vacuna rusa Sputnik V.

A su vez, el médico y senador ruso Vladimir Kruglyy, calificó de "disparate" la publicación del tabloide The Sun y destacó la experiencia de larga data del Instituto Gamaleya: "Esto es un completo disparate, no tiene sentido que roben los secretos de otros. El Instituto Gamaleya tiene más de 60 años de experiencia en la creación de vacunas basadas en adenovirus. Queda por ver quién robó qué a quién", cuestionó el político.

"La vacuna contra el coronavirus, desarrollada conjuntamente por la Universidad de Oxford y la empresa británico-sueca AstraZeneca, utiliza un vector viral para entregar información de ADN, tecnología conocida desde hace décadas. Sin embargo, la vacuna británica utilizó un adenovirus de chimpancé modificado como método de administración, mientras que la vacuna rusa Sputnik V utiliza un adenovirus humano", explica Sputnik News.