Sufre Volodymyr Zelensky: 125.000 bajas en la contraofensiva fallida

En diálogo con AP, el presidente ucraniano admitió que no obtuvieron los resultados esperados, exhibió insatisfacción con el desempeño en los frentes de guerra en “desventaja” y sugirió cierto descontento con el auxilio militar insuficiente de occidente, aunque cuantioso.

“Mire, no vamos a dar marcha atrás, estoy satisfecho. Estamos luchando con el segundo (mejor) ejército del mundo, estoy satisfecho”. “Pero estamos perdiendo gente, no estoy satisfecho. No obtuvimos todas las armas que queríamos, no puedo estar satisfecho, pero tampoco puedo quejarme demasiado”.

Si bien aceptó que Ucrania no es capaz de avanzar lo suficientemente rápido y lograr avances importantes, sostuvo que esa no es razón para rendirse.

La contraofensiva frustrada se refleja en el alto número de muertes de los soldados ucranianos. Luego de la difusión de la entrevista, el ministro de defensa ruso Sergei Shoigu informó 125.000 bajas ucranianas durante la malograda contraofensiva de 6 meses.

"Durante seis meses de la llamada contraofensiva, el enemigo perdió más de 125 mil personas y 16 mil unidades de diversas armas. Los grupos de tropas rusas infligen daños de fuego efectivos y poderosos a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como resultado, las capacidades se reducen significativamente”, según pudo saber RIA Novosti

La contraofensiva ucraniana comenzó el 4 de junio. Kiev envió a la batalla unidades entrenadas por instructores de países de la OTAN y equipadas con equipo occidental. Tres meses después , Vladimir Putin afirmó que el plan de Ucrania había fracasado por completo. Según Shoigú, las Fuerzas Armadas de Ucrania no lograron sus objetivos en ninguna de las áreas.

Según el ministerio del Interior ucraniano, durante los once meses de 2023 2 mil civiles fueron asesinados en Ucrania.

Nueva fase de la guerra

Volodymyr Zelensky, en la entrevista consideró que el comienzo del invierno "es una nueva fase de la guerra" que afectará "no sólo a los campos de batalla en primera línea, sino también a los civiles en las ciudades y pueblos, así como en la exportación de cereales". La intensa campaña aérea rusa del año pasado dañaron infraestructuras civiles clave y afectaron el suministro de electricidad, calefacción y agua sumiendo a los ucranianos en un infierno helado.

Ante la contraofensiva fracasada y el advenimiento del duro invierno, el Ministerio de Defensa de Ucrania anunció un aumento de la producción de misiles, municiones, armas y otros equipos militares en 2024

“El presupuesto aprobado para 2024 prevé que se asignarán aproximadamente 175 mil millones de grivnas [aproximadamente 4,4 mil millones de euros] a la compra de misiles y municiones, para que nuestras fuerzas de defensa puedan resistir adecuadamente a la agresión rusa ”, afirmó el viceministro de Defensa Ivan Havrylyuk.

image.png El ejército ucraniano no pudo romper las líneas de defensa de Moscú las ciudades de Zaporizhia y Donetsk.

Zelensky, al ver que el auxilio militar occidental, además de “insuficiente” corre peligro de acabarse o disminuirse ante una eventual victoria republicana en las elecciones 2024, y, al considerar el desvío de atención del mundo hacia Medio Oriente por la guerra de Israel Contra Hamas, quiere aumentar la producción interna de armas de Ucrania en lugar de depender de proveedores externos.

“La guerra aquí es a gran escala, compleja, grande y global. La guerra más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso entendemos cuáles pueden ser los desafíos si el foco de atención de nuestros aliados se dispersa. "Verás, atención es igual a ayuda", opinó el mandatario. Por ello espera que los aliados occidentales concedan a Ucrania las licencias para fabricar y reparar sus armas. También quiere préstamos baratos de Occidente para financiar los planes.

