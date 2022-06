Respuesta del Vaticano agradó mucho a Moscú

El Consejo de Derechos Humanos ruso informó que la comisión permanente del Consejo para la Cooperación Internacional en el Campo de los Derechos Humanos procesa los informes entrantes sobre los crímenes de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los batallones nacionales y envía materiales con pruebas fotográficas y de video adjuntas.

Estos documentos se envían a organizaciones internacionales, incluidas la ONU, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, embajadas de países extranjeros, medios de comunicación extranjeros líderes, ONG internacionales y personalidades occidentales.

Según el HRC, la selección de mayo incluye, entre otros materiales, los testimonios del militar francés retirado Adrien Boke sobre los crímenes de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la exposición de nuevas falsificaciones, el testimonio de un representante del cuartel general ruso para la liberación. de Azovstal, etc.

En abril, el Vaticano también respondió que la información proporcionada por Rusia "ha sido tomada en cuenta con la debida atención".

vaticano en moscu.jfif Vaticano negociando: 20/04/2021, el metropolitano Hilarion de Volokolamsk, jefe del Departamento de Relaciones Eclesiásticas Externas del Patriarcado de Moscú; Nuncio Apostólico en la Federación Rusa, Arzobispo Giovanni d'Aniello; Hieromonk Stephen, secretario para Relaciones Intercristianas y monseñor Peter Tarnavsky.

El trigo

Sin embargo, el Vaticano no ha informado esta diplomacia hacia Moscú en su web, donde sí destaca que el papa Francisco habló de la difícil situación consecuencia de la guerra que "desde hace ya más de 3 meses ha crucificado a Ucrania provocando muerte y destrucción y que la ve también afectada por la crisis del trigo, bloqueado en los puertos ucranianos, que adquiere cada vez más protagonismo a nivel diplomático", según Vatican News.

Francisco:

Dirijo un apremiante llamamiento para que se hagan todo esfuerzo para resolver esta cuestión y para garantizar el derecho humano universal a la alimentación. ¡Por favor, que no se use el trigo, alimento básico, como arma de guerra! Dirijo un apremiante llamamiento para que se hagan todo esfuerzo para resolver esta cuestión y para garantizar el derecho humano universal a la alimentación. ¡Por favor, que no se use el trigo, alimento básico, como arma de guerra!

Vatican News:

"Ucrania está considerada como uno de los principales "graneros" del mundo y de sus exportaciones de cereales dependen las necesidades alimentarias de muchos países, especialmente de Europa, Oriente Medio y África."

"Es el 4to. exportador mundial de maíz y el quinto exportador mundial de trigo. De hecho, el país del este europeo transporta, a través de sus puertos, cerca de 6 millones de toneladas de cereales y granos al mes."

"El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, ha advertido de las terribles consecuencias si no se abren los puertos ucranianos, instando a una "solución política" ya que el cierre de los puertos ucranianos en el Mar Negro continúa amenazando la provisión de alimentos y millones de vidas en todo el mundo."

"Sin esta solución, la amenaza a la seguridad alimentaria mundial planteada por la guerra en curso resultará en “hambruna, desestabilización de las naciones, así como la migración masiva por necesidad”, dijo el Director Ejecutivo del WFP, David Beasley. ‘No abrir esos puertos en el Mar Negro es una declaración de guerra a la inseguridad alimentaria global’."

El Vaticano tiene como objetivo lograr un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, la disputa entre los ortodoxos rusos y los ortodoxos ucranianos le ha obligado a extremar cautela en sus aproximaciones.

