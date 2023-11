Polonia encarga a Morawiecki sin respaldo parlamentario

La coalición de centroderecha Plataforma Cívica (PO) del ex primer ministro Donald Tusk, obtuvo 160 nuevos legisladores que se suman a los 126, allanando el camino a la presidencia de este exmandatario euroaliado —más que nada con dos posibles pequeños aliados que son la Izquierda y la Tercera Vía—

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdonaldtusk%2Fstatus%2F1721613967498387886&partner=&hide_thread=false Ich ju nie ma. pic.twitter.com/PWfyzKkZyA — Donald Tusk (@donaldtusk) November 6, 2023

Tras las elecciones, el exministro y ahora candidato Tusk instó al actual gobernante Duda de que le permitiera regresar al poder, para restaurar en propias palabras “la independencia de los jueces” y para devolver a Varsovia a la senda proeuropea.

No entiendo por qué el presidente Duda expone al señor Morawiecki, al señor Kaczyski (líder del partido) y a todo el PiS a una humillación tan desagradable...Cada día perdido es una pérdida para nuestra patria y para los polacos...Al final, se arrepentirán mucho de haber prolongado este momento humillante. Se verá no sólo que han perdido, sino que son débiles No entiendo por qué el presidente Duda expone al señor Morawiecki, al señor Kaczyski (líder del partido) y a todo el PiS a una humillación tan desagradable...Cada día perdido es una pérdida para nuestra patria y para los polacos...Al final, se arrepentirán mucho de haber prolongado este momento humillante. Se verá no sólo que han perdido, sino que son débiles

Recordemos que el actual premier Mularczyk (nominado ahora por Duda) acusó a Berlín y la UE de incitar una disputa entre su país y Ucrania tras que la propia Polonia frenara el suministro de armas poco después de las declaraciones feroces de Volodymyr Zelenskyy por las restricciones polacas a las importaciones de cereales.

image.png Mateusz Morawiecki, premier de Polonia

En ese sentido, el actual gobierno polaco desacató a la UE al no levantar la restricción a la importación de granos ucranianos (impuesta inicialmente para proteger a los agricultores locales). Es más, el actual presidente Andrzej Duda llegó a decir que Ucrania se comportaba “como una persona que se ahoga y se aferra a cualquier cosa disponible".

"Si perdemos demasiado tiempo, algunos de los fondos de la UE pueden perderse por su culpa", se refirió Tusk a Duda y al PiS en una rueda de prensa reciente.

Este exministro, expresidente del Consejo Europeo y ahora candidato del PO visitó Bruselas el mes pasado para presionar a los funcionarios de la UE que liberen pronto los fondos congelados, diciendo que "se deben utilizar todos los métodos, incluidos los no estándar, para ahorrar el dinero que Polonia merece".

Cabe destacar que unos 24.000 millones de euros -en subvenciones- y 11.500 millones -en préstamos baratos- de parte de la UE para con Polonia están congelados desde el 2022 porque el PiS gobernante no quiere revertir cambios necesarios en el Sistema Judicial para garantizar el Estado de Derecho, como acordó con la Comisión Europea.

