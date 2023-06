"No hay acuerdo": Sin Vladimir Putin fracasa mediación del papa

Diferencias entre visita a Kiev y Moscú

Por la tarde, el cardenal prevé una visita con el patriarca Kirill, según comentó Vatican News, quién no fue a verlo al vaticano cuando arribó allí el ministro de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, el metropolita Antonio de Volokolamsk, "con la bendición" del Patriarca, "para una breve visita de trabajo" donde supuestamente discutieron "una amplia gama de temas de interés mutuo".

Luego por la noche se realizará "la solemne concelebración eucarística de esta tarde en la catedral dedicada a la Madre de Dios, obispado de la arquidiócesis metropolitana de la Madre de Dios en Moscú”.

Lo curioso es que Vladimir Putin, si bien envió a un asesor cercano, no recibió al emisario del papa como lo hizo Volodomyr Zelensky, con lo que muestra poco disposición a escuchar la iniciativa del Vaticano. Actitud que puede explicarse por la delicada situación en el Kremlin tras la rebelión mercenaria de Wagner PMC o por su participación en el Foro de la Agencia Rusa para Iniciativas Estratégicas.

El sábado 17 de junio de 2023 el presidente ruso Vladimir Putin mantuvo un encuentro con líderes africanos que le presentaron un plan de paz al que no le cerró la puerta. Las declaraciones resolutivas de Peskov fueron bastante diferentes y menos concisas. Afirmó que Rusia intentará negociar y dialogar con los países africanos. "No todos los puntos (del plan africano) pueden compaginarse con los principales elementos de nuestra posición, pero esto no significa que no debamos seguir trabajando".

Putin, además, en el encuentro sostuvo que Moscú está "abierto a un diálogo constructivo con cualquiera que quiera establecer la paz sobre los principios de equidad y reconocimiento de los intereses legítimos de las partes".

image.png Volodomyr Zelenzky junto con el Cardenal Matteo Zuppi en el marco de la misión secreta del Vaticano.

Además, Vatican News había accedió al comunicado final de la reunión en Kiev que resulta más esperanzadora que las declaraciones de Peskov y la ausencia de Putin. La misión, "sin duda será e útil para evaluar los próximos pasos a dar tanto a nivel humanitario como en la búsqueda de caminos hacia una paz justa y duradera", defienden desde el Vaticano.

"La posición de Ucrania es siempre la misma, pero el hecho de hablar entre ellos y escuchar posiciones o perspectivas ligeramente diferentes puede ser ciertamente útil y favorable a la paz. No sé qué desarrollos habrá".

No es fácil, para el vaticano y todos los países o entidades que quieren oficiar de mediador, armonizar las voluntades tan opuestas entre Ucrania y Rusia.

¿Qué solución guardará el documento oficial de la misión de paz al cotejar dos visiones radicalmente opuestas?

Una recrimina la falta de voluntad de Ucrania “títere de la OTAN” y su inadmisibilidad del liderazgo para negociar sin “equivocaciones diplomáticas” y el permiso de los países que la ayudan con la financiación; Ucrania, por su parte, está dispuesta a negociar la paz sólo si las tropas rusas abandonan su territorio.

Más contenido de Urgente24

BCRA acorrala a Marcelo Tinelli: Cheques voladores y $648 millones

Sin distinción en el signo político, la reelección se impone

Michel planteó que se le pagará al FMI con los dólares que genere el gasoducto

La nueva función de Google Lens: Ahora detecta problemas en la piel

USA asfixiada: Ola de calor récord y humo tóxico