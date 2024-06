Nicolás Maduro, Edmundo González, Barclays, Carter y la legitimidad

Según Barclays, la oposición tiene mejor candidato que el oficialismo: Edmundo González Urrutia vs. Nicolás Maduro, pero hay algo que los opositores no entendieron aún, y es que una transición política en Venezuela no necesita de un resultado electoral, y en lo que han fracasado los antichavistas hasta ahora fue imaginar alguna transición posible, ordenada y que en forma obligada debería tener un consenso.