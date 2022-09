¿Llegaron los NASAMS de USA a Ucrania? (Y contradicciones)

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System o Sistema de Misiles Superficie-Aire Avanzado Noruego) es un sistema de defensa aérea desarrollado por Kongsberg Defense & Aerospace (KDA), Royal Norwegian Air Force y Raytheon, contra vehículos aéreos no tripulados (UAV), helicópteros, misiles de crucero, vehículos aéreos de combate no tripulados (UCAV) y aviones.