Líbano: Israel atacó 120 objetivos de Hezbollah en menos de una hora

En ese sentido, "un oficial de campo" del grupo chií-libanés ha señalado que la "sala de operaciones" de la milicia ha hecho un llamamiento a sus combatientes para que sean "pacientes" y no actúen en la zona con el objetivo así de "preservar las vidas de los soldados de las fuerzas internacionales".

Hace algún tiempo ya Urgente 24 había revelado, en base a un informe del diario israelí Haaretz, que Israel utiliza palestinos en Gaza como carne de cañón para investigar explosivos.

Asimismo, al menos 135 proyectiles fueron disparados este mismo lunes por Hezbollah desde Líbano hacia jurisdicción de Israel.

Desde que Israel inició su incursión en el Líbano, más de 2.000 personas han muerto, según datos del Ministerio de Salud Pública libanés, y 1,2 millones se han visto obligados a desplazarse por los bombardeos.

image.png Israel aumentó sus ataques sobre Hezbollah (REUTERS/Aziz Taher)

Israel declara más "zonas militares cerradas"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han declarado este lunes otras cinco poblaciones de la región norteña israelí de Galilea "zonas militares cerradas",

La nueva zona militar incluye Rosh HaNikra, Shlomi, Hanita, Admit y Aramsha, cerca de la costa mediterránea: el ingreso y el flujo de gente quedan prohibidos.

También las FDI impusieron la misma medida de cierre en los kibuts de Manara, Yiftah y Malkiah, situados en la región norteña de la Alta Galilea, más al este.

image.png Zonas militarizadas por Israel. FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL

La semana pasada, las Fuerzas de Defensa de Israel iniciaron su incursión terrestre 'selectiva' al sur del Líbano tras sus bombardeos en suburbios cercanos a Beirut (el represalía por los misiles diarios del grupo chiita libanés), y ya se enfrentan cuerpo a cuerpo con combatientes de la Hezbollah.

La milicia chiita libanesa a través de un comunicado confirmó que sus militantes estaban enfrentándose cuerpo a cuerpo con “soldados israelíes infiltrados” en Maroun al-Ras y en otras zonas cercanas a la línea divisoria. Además reveló que destruyeron tres tanques israelíes.

Israel está bombardeando varias coordenadas y puso un pie en el Líbano para 'ajusticiar' al "terrorismo" de Hezbollah, mientras el otro pueblo semita, el libanés, soporta los estragos de una guerra que está al borde de asemejarse a Gaza, reducida a escombros por culpa de Hamás -que activó el asedio israelí-.

Es que Hezbollah amenaza la superviviencia del Estado judío por su fuego cruzado diario desde la frontera y al ser un 'proxy' de Irán, según alegan del lado israelita.

Del mismo modo, Teherán atacó Israel la semana pasada con una horda de misiles, en solidaridad con la Hezbollah y Hamás. Tal estado agrupa bajo su manga a todas las milicias chiitas del Golfo, a quienes financia para operar contra el "Sionismo" (sin dudas estuvo detrás de atentado del 7 de octubre).

1 año de la masacre terrorista de Hamas en Israel, inicio de la guerra vigente en Medio Oriente a partir de la metodología de la respuesta israelí. El lunes 07/10 las sirenas se escucharon en las comunidades que rodean la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, y la mayoría de los 140 misiles que llegaban fueron interceptados. Las FDI (Fuerzas Armadas de Israel) afirman haber ejecutado un ataque " selectivo" en Beirut. También que interceptó un misil desde Yemen que volaba hacia Tel Aviv. Sigue preparándose la respuesta misilística a Irán. En tanto, los rehenes que se llevó Hamas el 07/10/2023 y se supone que no han fallecido, siguen ausentes.

Jonathan Dekel-Chen, el padre de Sagui Dekel-Chen, rehén israelí-estadounidense que aún se encuentra cautivo de Hamas, criticó la gestión del gobierno de Benjamin Netanyahu en la cuestión de los rehenes: "La gran mayoría de los israelíes han estado horrorizados por los repetidos cambios de postura por parte de nuestro gobierno en el proceso de negociación con Hamás", añadiendo que "el apoyo a Israel no siempre significa un apoyo ciego a su gobierno".

image.png

Ante el Comité Judío Estadounidense, Dekel-Chen criticó a Netanyahu, acusándolo de "no estar dispuesto a asumir ninguna responsabilidad por la situación en la que se encuentra Israel y de no poder ofrecer una visión viable para su futuro".

"Me doy cuenta de que mis palabras de hoy quizás no sean las que ustedes esperaban", dijo Dekel-Chen y pidió disculpas "al AJC si algo de esto parece inapropiado en este día solemne, pero agradezco la plataforma por decirlo".

image.png

Fracaso y reacción

Amós Harel en el diario Haaretz, a propósito del 07/10/2023:

"(...) La comunidad de inteligencia, que durante años se jactó de su capacidad para espiar las comunicaciones enemigas y reunir enormes cantidades de información, se mostró demasiado confiada (más tarde se supo que la Inteligencia Militar había accedido en forma previa al plan de ataque de Hamás, 'Los Muros de Jericó', más de 1 año antes). El Comando Sur y la División de Gaza mantuvieron fuerzas de combate mínimas cerca de la valla fronteriza debido a ese mismo desprecio por los palestinos.

Cuando llegó el tsunami, en forma de miles de terroristas seguidos de turbas desde Gaza, las defensas de las FDI se derrumbaron en cuestión de segundos. La valla fue derribada, los puestos de avanzada se inundaron con oleadas de atacantes y las tropas se defendieron desesperadamente en lugar de ayudar a proteger a los civiles. Los escuadrones de seguridad, los agentes de policía y los voluntarios lucharon heroicamente en las comunidades del sur, pero tuvieron que esperar horas a que llegaran refuerzos de las FDI.

No sólo se derrumbó nuestra línea defensiva, sino también el espíritu más básico del Estado: la idea de que los israelíes que estaban siendo atacados podían contar con esfuerzos rápidos para rescatarlos, incluso si estaban en Entebbe, Uganda. En este caso, el ataque ocurrió dentro de Israel, a sólo unos kilómetros del cuartel general de la división. Sin embargo, las FDI no aparecieron. (...)".

Sin duda este fracaso explica la ferocidad de la respuesta.

image.png

Memoria y futuro

En la 1ra. semana de octubre de 2023, los principales titulares en Israel fueron la mezcla habitual de política interna y artículos festivos:

la conmoción en las oraciones de Yom Kippur segregadas por sexos en Tel Aviv,

el movimiento de protesta a nivel nacional contra la reforma judicial promulgada por el gobierno de Benjamin Netanyahu,

la perspectiva de normalizar las relaciones con los saudíes,

qué hacer con los niños durante Sucot.

Luego, el sábado 07/10/2023, en lo que se suponía que sería un día tranquilo y alegre (era Simjat Torá, la última de las festividades de otoño), la mayoría de los israelíes se despertaron con el sonido de las sirenas que anunciaban el lanzamiento de cohetes desde Gaza en el sur y el centro del país, o con las frenéticas llamadas telefónicas de sus seres queridos por la infiltración de terroristas armados, asesinatos y secuestros. Israel cambió y ya no será el mismo Israel. ¿Para mejor o para peor?

Las noticias diarias 1 año después:

cohetes sobre Galilea,

misiles sobre Haifa y la región de Amakim,

funerales por soldados muertos en combate,

ningún avance en las negociaciones sobre un acuerdo de rehenes.

Octubre 2024

En la Franja de Gaza, las FDI han invadido una vez más el norte de Gaza y planifican expulsar a decenas de miles de palestinos hacia el sur para aumentar la presión sobre el liderazgo de Hamás. En el Líbano, equipos de combate de brigadas están 'peinando' aldeas y bosques para destruir la infraestructura de combate de Hezbolá.

Israel amenaza con responder al ataque masivo con misiles balísticos que ejecutó Irán.

Una serie de éxitos vertiginosos de las FDI y la comunidad de inteligencia inclinaron la balanza en el Líbano, asestaron un duro golpe a Hezbolá y mejoraron la posición estratégica de Israel frente a Irán y sus aliados.

Pero la guerra continuará durante mucho tiempo, y afectará a todo el Medio Oriente durante los próximos años.

Otra vez: Es razonable creer que esta guerra continuará, de manera intermitente y con distinta intensidad, durante muchos años más.

Israel no ha resuelto los problemas creados por el ataque de Hamás (en 1er. lugar, los rehenes que siguen en Gaza), y está creando otros problemas y riesgos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet se están preparando para los intentos de Hamás de infiltrarse en el sur de Israel y/o secuestrar soldados en Gaza en el aniversario de la masacre.

El letal ataque terrorista del domingo 06/10 en Beer Sheva es preocupante.

Y en Cisjordania, el terrorismo está en su nivel más alto desde la 2da. intifada. (La semana pasada, 2 agentes de Hamás de Hebrón asesinaron a 7 israelíes en un ataque a tiros en Jaffa).

Los éxitos de las FDI contra Hezbolá no garantizan todavía que los residentes del norte regresen a sus hogares.

El conflicto directo con Irán podría impulsar al régimen iraní a acelerar su programa nuclear, más allá de que el 'anillo de fuego' que el ya asesinado general Qassem Soleimani construyó con tanto esfuerzo alrededor de Israel equipando a Hezbolá y Hamás, ha fracasado.

Todo Medio Oriente podría enfrentar conmociones tal como sucedió con las Primaveras Árabes.

Benjamin Netanyahu sigue pronosticando la victoria total, Israel no está ni cerca de derrotar a sus enemigos.

Más de 40.000 habitantes de Gaza han muerto (las Fuerzas de Defensa de Israel afirman que al menos 15.000 eran agentes de Hamás).

El 90% de los habitantes de Gaza han sido desplazados. Algunas familias han tenido que evacuar sus hogares 10 veces ya, huyendo de un lugar a otro.

La mayoría de los edificios de Gaza, infraestructura civil, universidades y edificios públicos, han sido dañados o destruidos por los bombardeos de la fuerza aérea y las maniobras terrestres.

Las FDI controlan el corredor de Filadelfia, el corredor de Netzarim y un perímetro de 1 kilómetro de profundidad a lo largo de la valla fronteriza con Egipto.

Pero la guerra no ha terminado. Israel no ha logrado imponer sus condiciones en la mesa de negociaciones y no quiere aceptar las que exige su supuesto derrotado, Hamas. Los rehenes fueron abandonados.

image.png

Riñas internas

Netanyahu irradia confianza en sí mismo y arrogancia mientras lanza amenazas contra el jefe de Hamas, Yahya Sinwar; el líder supremo iraní, Ali Khamenei, y quienquiera que sea el próximo secretario general de Hebollá. ¿Él comprende que se ha metido en problemas mucho más allá de lo que inicialmente previó?

Haaretz: "El hombre que, en su intento de evadir la justicia, llevó a Israel a la mayor crisis constitucional y política de su historia, que presidió una venenosa campaña de incitación contra los reservistas que se atrevieron a protestar en su contra, que ignoró repetidamente las advertencias de altos funcionarios militares sobre el daño que estaba causando a las Fuerzas de Defensa de Israel, sembró el viento y cosechó el torbellino."

Y Netanyahu está dividiendo a Israel. Nadie puede negar la responsabilidad en el 07/10/2023 del jefe del Estado Mayor, Herzl Halevi; el jefe del Shin Bet (contrainteligencia), Ronen Bar; el ministro de Defensa, Yoav Gallant (quien goza de protección de los medios por su hostilidad hacia Netanyahu) y los altos mandos del ejército israelí.

La verdad es que el establishment de la seguridad subestimó la amenaza planteada por Hamás y no supo apreciar las señales que surgieron desde Gaza en la noche del 06/10/2023 y la madrugada del 07/10/2023.

Es imposible no preguntarse cómo es posible que después de 1 año de una guerra que no termina, y con más de 1/3 de los rehenes cautivos o muriendo en los túneles, la mayoría de los responsables del fracaso sigan en sus puestos.

Sin embargo, el riesgo es que los relevos no sean por aquello sino por disputas políticas domésticas sobre quién tiene el poder en el Israel doméstico.

