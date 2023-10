Ley de Murphy y la inocencia de la primaria opositora

Embed #AHORA en atención a la denuncia realizada ante el @MinPúblicoVEN se emite las respectivas citaciones a los ciudadanos Jesús Maria Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul-Hadi Casanova para que acudan a la Sede Principal del Ministerio Público el día Lunes 30/10/23, en calidad de… pic.twitter.com/2zxBYLOQFD — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 27, 2023

Tarek William Saab, fiscal general informó que los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul-Hadi Casanova, que organizó el acto electoral, fueron citados por la Fiscalía para el lunes 30/10/2023 "en calidad de investigados" por supuesto "fraude electoral".

Una lástima porque participaron 2.440.415 electores con 91,31% del total de actas escrutadas.

El fiscal general Saab ya designó a 2 fiscales para investigar el comicio por presunta usurpación de la función electoral y de identidad, además de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

“Obviamente es un fraude”, señaló el fiscal en una rueda de prensa. “Es una burla a la nación, a los propios electores que de buena fe asistieron a ese acto el día domingo” (22/10).

“Se ve que aquí cometieron ese hecho al margen de la ley, de la Constitución, fraudulento y que por eso la investigación en curso va a tener consecuencias”, añadió.

La elección primaria de la oposición, en las que se impuso María Corina Machado, fueron autogestionadas y no contaron con la asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, después de meses de evasivas, había propuesto a último minuto posponer el evento 1 mes para planificarlas.

El ataque

El proceso, que se realizò con voto y escrutinio manual, fue cuestionado por varios dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, en el poder) por supuesta manipulación de cifras.

Tarek William Saab:

Para el excoordinador nacional de Clase Media Socialista y exaliado del PSUV en el Polo Patriótico, Carlos Hurtado, el discurso 'antiprimarias' del Ejecutivo coincide con la esperada 'radicalización' a medida que se acerquen las presidenciales de 2024 y exista una 'amenaza' a su permanencia en el poder.

maria-corina-machado-proclamacion-26-octubre-ivan-e-reyes.webp María Corina Machado.

La candidata

La candidata presidencial de la oposición venezolana María Corina Machado obtuvo el 92,35% de los votos, en un comicio del que participó casi 2,5 millones de electores.

“Esto ha sacudido gente fuera (y) también dentro del oficialismo”, dijo la dirigente liberal durante un encuentro con periodistas en el estado Aragua.

Machado desestimó las críticas del oficialismo que incluyen acusaciones de fraude, que consiguió que la Fiscalía abriera una investigación por la supuesta comisión de 4 delitos, comenzando por usurpación de funciones e identidad y legitimación de capitales.

María Corina Machado:

“El propio régimen no se imagino jamás una respuesta de esta magnitud (…) la primaria como hecho político ya ocurrió y no hay nada que puedan hacer para revertirlo”.

¿Verdad o voluntarismo?

Luego ella se quejó por la impugnación:

Es una contradicción que se firme un acuerdo. Y acto seguido en los días que siguen se proceda a violar los primeros puntos del acuerdo. Quien tiene que resolver esa contradicción es el régimen. Es una contradicción porque un sector del régimen pareciera que está dispuesto a una competencia electoral y que incluso contempla la posibilidad de ser oposición en Venezuela. Hay otro sector que pareciera que con dinero y recursos tuvieran la oportunidad de ganar. Pero hay otro sector que no se quiere contar. Que tiene miedo de contarse. Es una contradicción que se firme un acuerdo. Y acto seguido en los días que siguen se proceda a violar los primeros puntos del acuerdo. Quien tiene que resolver esa contradicción es el régimen. Es una contradicción porque un sector del régimen pareciera que está dispuesto a una competencia electoral y que incluso contempla la posibilidad de ser oposición en Venezuela. Hay otro sector que pareciera que con dinero y recursos tuvieran la oportunidad de ganar. Pero hay otro sector que no se quiere contar. Que tiene miedo de contarse.

Todo muy obvio. Fue el motivo por el cual Henrique Capriles decidió dar un paso al costado antes del comicio. Suponer que presentarse y ganar conmueve a Nicolás Maduro representa un análisis muy aniñado de la situación. Casi casi parecen las evaluaciones de Leopoldo López y Juan Guaidó.

Urgente24 ya afirmó, reafirmó y re ratificó que los opositores deberían visitar a los gobiernos de Brasil, China y Rusia pero los opositores venezolanos siguen tocando el timbre en Washington DC, ¿qué es lo que esperan?

Sencillo: Que Nicolás Maduro cumpla con los acuerdos firmados en isla Barbados, para que USA continúe flexibilizando sanciones.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, quien estuvo en Barbados, respondió que el gobierno de Maduro no se dejará presionar. También llamó a la revisión del mencionado acuerdo de Barbados por considerar que la oposición violó el punto 4 relacionado con las garantías de una elección, aunque aclaró que dicha revisión no ponía en pausa las negociaciones con la oposición.

Estaría por verse si las 'amenazas judiciales' contra la Comisión de Primarias se concretan y la reacción de la Casa Blanca al respecto.

--------------------

