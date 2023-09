No al Sabotaje: Nicolás Maduro (CNE) y el comicio opositor

La superposición es un enorme problema.

"Podemos ver enfrentados a 2 organismos que hacen un trabajo similar que es organizar una elección", advirtió.

Otro ejemplo: en el nuevo cronograma presentado por el CNE hay un nuevo plazo de inscripción de los candidatos a la primaria (11/11) que dura 3 días. Sin embargo, para la Comisión de Primaria, las postulaciones ya se hicieron y hay 13 precandidatos que cumplen con los requisitos para participar en la contienda.

Sin cambios

El ingreso del CNE es escabroso. Por ese motivo hay muchos que quieren afrontar el riesgo logístico del comicio pero mantener el cronograma actual. Pregunta necesaria: ¿Sería igual de legítimo quien gane ese comicio que si hubiera gozado de todas las certificaciones del CNE? La respuesta requiere del compromiso de todos al no reclamo posterior.

Esto deben decidirlo los integrantes de Plataforma Unitaria.

Algo más: ¿Es posible realizar el comicio opositor sin el CNE cuando hay una sentencia adversa del Tribunal Superior de Justicia? (En mayo, el politólogo Luis Ratti introdujo un recurso contra la Comisión de Primaria por considerar que organizaba un proceso "excluyente").

Politólogo Christian Rivas a la periodista Deisy Martínez:

El escenario para el gobierno no es impedir la primaria porque quedaría en evidencia ante la comunidad internacional y se expone a más sanciones internacionales, sino de sabotearlas para que crezca la desconfianza para 2024, para dividir a la oposición y empleará todo su poder y recursos para ello. El escenario para el gobierno no es impedir la primaria porque quedaría en evidencia ante la comunidad internacional y se expone a más sanciones internacionales, sino de sabotearlas para que crezca la desconfianza para 2024, para dividir a la oposición y empleará todo su poder y recursos para ello.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCircuitoExitos%2Fstatus%2F1707732255353786387&partner=&hide_thread=false Comisión de Primaria no detiene su cronograma pese a conversaciones con el CNEhttps://t.co/3wfKGcpwGV — Circuito Éxitos (@CircuitoExitos) September 29, 2023

El caso Machado

María Corina Machado y Andrés Velásquez rechazan un cambio de fecha de la primaria.

Sin embargo hay quienes especulan que Machado, quien lidera en forma abrumadora la intención de voto, podría ser flexible porque se percibe triunfadora.

Su problema no es la fecha sino las limitaciones del CNE: ella es 1 de los inhabilitados. No hay posibilidad de acuerdo entre el CNE y la Comisión de Primaria si no participan los inhabilitados.

La intransigencia le ha resultado muy efectiva a Machado para lograr el apoyo popular, ¿qué sucederá si ella participa y gana el comicio?

Unos dicen que, entonces, ella cambiará y comenzará a integrarse a la alianza opositora. Es una hipótesis. Hasta ahora ella se mantiene el margen y esta es su carta de triunfo.

Pero la oposición sólo puede avanzar si lo hace compacta, en bloque.

El jueves 28/09, María Corina dijo que el CNE no puede cambiar la fecha de la elección porque, a su juicio, ya existe un reglamento firmado por parte de la Comisión Nacional de Primaria. ¿Es su última palabra o hay espacio para negociar?

Ella deslizó que sin acuerdo CNE / Comisión de Primaria, "el proceso va como va".

Luego ella lo ratificó en su cuenta en la red social X (antes Twitter), antes que el CNE, que dirige Elvis Amoroso, informara su propuesta de posponer la elección primaria para el 19/11 y que el sufragio sea automatizado.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMariaCorinaYA%2Fstatus%2F1707551401319026966&partner=&hide_thread=false Nos hemos ido preparando para este momento y el momento llegó. Nos corresponde a nosotros salvar a Venezuela y el primer paso es el 22 de octubre.



Ese día inicia la etapa definitiva que nos llevará a la libertad.



Lo ratificamos hoy en #Aragua y lo demostraremos en 24 días:… pic.twitter.com/qQNPNZdSna — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 29, 2023

Sábado 30/09

Andrés Caleca, otro de los 13 precandidatos, escribió en la red social X que la Comisión de Primaria debe decidir, antes que consultar, si acepta o no las propuestas del CNE.

"He estado en los zapatos de la Comisión de Primaria. Sí, en otro nivel y en otras circunstancias, pero sé de qué se trata esa situación y por eso, les doy mi respaldo absoluto. Consulten, sí, pero decidan lo que ustedes consideren mas conveniente. Tendrán nuestro respaldo".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fajcaleca%2Fstatus%2F1707741135269966173&partner=&hide_thread=false He estado en los zapatos de la Comisión de Primaria. Sí, en otro nivel y en otras circunstancias, pero sé de qué se trata esa situación y por eso, les doy mi respaldo absoluto. Consulten, sí, pero decidan lo que ustedes consideren mas conveniente. Tendrán nuestro respaldo. — Andrés Caleca (@ajcaleca) September 29, 2023

Pero el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, dijo que la propuesta del CNE se someterá "a consultas" durante el viernes 29/09 y el sábado 30/09.

Dicen que Casal quiere avanzar sin el CNE:

"El asunto no puede verse hoy como podía examinarse hace 3 meses y medio cuando se presentó la carta del 5 de junio, en la que se solicitaba una reunión al CNE que nunca se convocó y nosotros debimos seguir adelante en un proceso autogestionado".

“Nosotros no hemos interrumpido nuestras actividades, con todos esos elementos están dadas las condiciones para llevar a cabo la primaria el 22/10”.

Hay 3.010 centros, fiscales de mesa capacitados y un voluntariado de 40.000 personas. ¿Cuál sería el aporte del CNE?

