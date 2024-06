Ley de Medios: Colorados y el SIP contra el artículo 72 de "imparcialidad"

image.png El Senado de Uruguay había aprobado el proyecto de ley de medios sin haber pasado por comisiones y ahora vuelve a Diputados |Gentileza Europa Press

"Esta obligación comprende a todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, partidario, jurídico, académico y electoral", según señala.

Pero la propia bancada de Lacalle Pou -que forma la coalición- y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudiaron tal artículo porque afirman que impone obligaciones a los medios de comunicación y que atenta contra la libertad de expresión al no poder dar puntos de vistas.

Esta imposición a los medios audiovisuales y a sus periodistas de brindar información, opiniones y comentarios de manera seria, completa, imparcial, rigurosa, equilibrada es inadmisible

Incluso al interior del Oficialismo hay una grieta entre los que apoyan el texto completo y a los que les hace ruido el artículo 72. De hecho, este aditivo de la coalición Cabildo Abierto causó también gran revuelo por fuera del recinto, a tal punto que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que expresó su “fuerte preocupación” dado que es un “grave peligro de vulneración al derecho de libre expresión”, sentando una postura análoga a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El diputado del Partido Colorado (PC) Martín Melazzi, que integra la comisión de Industria, subrayó a La Diaria que la bancada de su partido no está de acuerdo con el artículo 72 porque “está claro que coarta la libertad de expresión, especialmente de los periodistas”.

No creo que nadie esté muy de acuerdo con ese artículo, que también se quiso imponer en la Comisión de Industria de Diputados y no prosperó; fue parte de lo que tenía trancado este proyecto de ley. Después CA volvió a insistir en el Senado, y ahí está el artículo

Melazzi agregó que “es un artículo que no calza en este proyecto de ley, que lo único que trataba de hacer era sacar las inconstitucionalidades y aggiornarla un poquito a los tiempos de hoy, nada más”.

También Melazzi sostuvo que los diputados colorados aún no definieron lo que harán en el Plenario, y dijo que el martes, antes de que se trate el tema en el plenario, verán “qué señales existen del Poder Ejecutivo” para tener en cuenta si el presidente Lacalle Pou tiene en mente vetar el artículo 72.

Otro diputado colorado, Conrado Rodríguez dijo a La Diaria que se espera “el veto del Poder Ejecutivo al artículo que agregó CA”. Rodríguez embistió contra el el artículo 72 porque “no es algo bueno, porque se termina metiendo en los contenidos”.

Aparte, ¿quién es el que dirime si una información es objetiva e imparcial? Eso no es posible. Entonces, quitarles la libertad al medio y al comunicador no es algo bueno

Quiebre del Oficialismo por el artículo 72

Hace más de una semana, el coordinador de la bancada de diputados nacionalista, Juan Martín Rodríguez, fue uno de los parlamentarios del Oficialismo que manifestó no estar de acuerdo con tal enmienda y dijo que no le “extrañaría” que el presidente Luis Lacalle Pou vete el artículo 72.

Más de un legislador 'rumia' en su mente con ello, con que Luis Lacalle Pou, el presidente, le dará al polémico artículo 72 la estocada final.

El diputado del Frente Amplio Daniel Tinaglini, presidente de la comisión, dijo a La Diaria que es evidente que la oposición no va a votar las modificaciones, “más con los antecedentes del Senado”. “Nosotros ya de pique rechazamos en el Plenario [cuando se trató en primera instancia], y más ahora con estas modificaciones, que hacen retroceder más de lo que ya retrocedía la ley [con el proyecto de modificación original]. Si ya rechazamos la anterior, más vamos a rechazar todas estas modificaciones, y la forma en la que se metieron, que ni pasaron por comisión”, expresó.

Sin embargo, Tinaglini aseveró que los legisladores frenteamplistas que están en la comisión valoraron la posibilidad de que comparezcan tanto la ministra de Industria como el directorio de la Ursec, para que “expliquen cómo ven esos cambios y cómo los van a implementar”, en particular, “cómo se va a aplicar el artículo 72”, porque “supuestamente” ese aditivo “cayó del Poder Ejecutivo”, dado que “ni los mismos senadores de la coalición sabían lo que iban a tratar”.

Asimismo, Tinaglini dijo que también esperan que la bancada oficialista de su opinión sobre todas las enmiendas de la ley que hubo en el Senado. Además, a diferencia de otro parlamentarios, él puso en duda que Lacalle Pou llegue a vetar el artículo 72, ya que “viene del Ejecutivo”, por lo tanto, consideró que esa posibilidad es “un engañapichanga”.

