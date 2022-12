Uruguay formalizó el pedido para entrar al Acuerdo Transpacífico

fran bustillo.jpg El canciller uruguayo Francisco Bustillo formalizó el pedido de ingreso de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp).

"La vamos a hacer, nos sentimos en todo nuestro derecho de hacerla, así como entendemos aunque no compartamos el reclamo de los tres países", expresó el Presidente de Uruguay en conferencia de prensa.

A su vez, señaló que las autoridades de Uruguay han sido "muy frontales en el mano a mano" con los demás países miembros del Mercosur en intercambios previos y adelantó que "estos temas" estarán sobre la mesa durante la LXI Cumbre del Mercosur que se llevará adelante en Montevideo la próxima semana (martes 6).

lacalle alberto.jpg Uruguay debe traspasar la presidencia pro tempore a la Argentina.

"(La Cumbre) va a estar entretenida y vamos a hablar de estos temas porque nos asiste el derecho internacional, nos asisten hechos recientes de decisiones que no son tomadas por consenso, por ejemplo la primera baja de aranceles acordada entre Brasil y Argentina", lanzó Lacalle Pou.

A su vez, el mandatario añadió que Uruguay ya participa "de una baja de aranceles", así como "de un acuerdo muy bueno que se hizo para beneficiar los productos y servicios de zonas francas", en alusión al acuerdo de exoneración arancelaria firmado este año con Brasil.

Amenaza a Uruguay

La nota que envió a Montevideo el canciller Santiago Cafiero junto a los otros ministros de la región y que firman los respectivos coordinadores nacionales señala: "Ante acciones del gobierno uruguayo con miras a la negociación individual de acuerdos comerciales con dimensión arancelaria, y teniendo en cuenta la posible presentación de la República Oriental del Uruguay, de un pedido de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), los Coordinadores Nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay ante el Mercado Común del MERCOSUR tienen a bien comunicar a la Coordinación Nacional de Uruguay que los tres países se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial".

https://twitter.com/CancilleriaARG/status/1597928311317213184 Nota conjunta de los Coordinadores Nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay ante el Grupo Mercado Común del Mercosur. pic.twitter.com/JkibS0G1yr — Cancillería Argentina (@CancilleriaARG) November 30, 2022

La semana pasada, el embajador en Uruguay, Alberto Iribarne, había hecho declaraciones al semanario 'Búsqueda' advirtiendo sobre los efectos de la decisión oriental que se suma al acuerdo de libre comercio con China.

Mercosur Fuentes diplomáticas recordaron que el Tratado de Asunción (que funda y constituye el Mercosur) es taxativo en la obligación de establecer un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estado.

Pese a ello, Lacalle Pou insiste: "Nos asiste el derecho internacional, nos asisten hechos recientes de decisiones que no son tomadas por consenso, por ejemplo la primera rebaja de aranceles acordada entre Brasil y Argentina".

Por su parte, según el medio uruguayo 'La Diaria', Gustavo Penadés, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, dijo que "no hay que dramatizar" con el comunicado que elaboraron los coordinadores diplomáticos de Brasil, Argentina y Paraguay, pero sí se debe "tomar nota". En una rueda de prensa sostuvo que Uruguay va a seguir participando en el Mercosur, pero "insistiendo sobre la necesidad" de que el bloque "se abra al mundo" y en ese sentido, "en el margen de maniobra que tengamos vamos a seguir insistiendo con eso".

Señaló que esperan que con el cambio de gobierno que se dé en Brasil, con Luiz Inácio Lula da Silva al frente de la administración por tercera vez, y con las campañas electorales que van a vivir Argentina y Paraguay este año, ya el próximo "van a permitir de qué manera vamos a poder reorientar la política exterior común en base a las nuevas administraciones".

Dijo que es "clarísimo" que "la idea de encerrarnos en nosotros mismos no es buena, y menos para Uruguay". "Dentro de los márgenes que tenemos vamos a seguir insistiendo, sabemos cuáles son nuestras limitaciones, nadie es tonto en esta actividad y desde el gobierno se sabe cuáles son las debilidades estructurales que Uruguay puede tener frente al peso político que tengan Brasil y Argentina, pero eso no quiere decir que no insistamos en la necesidad de que Uruguay se abra al mundo", expresó.

A raíz de las críticas de la oposición, se entiende que con esta decisión unilateral de avanzar en el ingreso del CPTPP Uruguay "no queda aislado del Mercosur", sino todo lo contrario: "Si me da a elegir entre 200 millones de habitantes que tiene más o menos el Mercosur y 7.000 millones de habitantes que tiene el resto del mundo, me parece que las comparaciones son obvias. No vamos a quedar aislados del Mercosur, pero esencialmente lo que no queremos es quedar aislados del mundo", aseguró Penadés.

El senador nacionalista insiste con que se tiene que entender que "hay que seguir negociando, trabajar conjuntamente" con los gobiernos de Argentina, Paraguay y Brasil, pero "esencialmente" hacer entender que el Mercosur "se tiene que abrir en el mundo".

Argentina y el BRICS

A diferencia de un acuerdo de libre comercio como el que se acordó que sellarán Uruguay con China, insisten en que la idea de Argentina de sumarse a los BRICS no implicaría romper lanzas con el Mercosur aunque le permitirá al país mantener estrechos lazos comerciales con un bloque de países que mueven buena parte de la economía mundial.

Por supuesto, el proceso de incorporación de un nuevo país a los BRICS no es automático y debe ser consensuado por todos los miembros.

BRICS.jpg El grupo de los BRICS está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudafrica.

Durante el último mandato de Cristina Kirchner la Argentina había avanzado sustancialmente en las negociaciones para formar parte de los BRICS como miembro pleno. Pero una vez que llegó Mauricio Macri al poder esto se descartó.

Al parecer, los gobiernos de China y Rusia estarían dispuestos a avalar la incorporación de la Argentina en el grupo de los BRICS y en el caso de Brasil el gobierno argentino esperaría el recambio presidencial atento a un eventual regreso de Lula Da Silva al poder, dado que cualquier solicitud para unirse debe ser discutida entre los 5 miembros fundadores.

