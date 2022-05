Joe Biden no objeta un viaje del Papa a Moscú

En el pasado se consideró que el líder ruso y el pontífice argentino mantenían una muy buena relación.

El embajador ruso en el Vaticano, Alexander Avdeev, dijo a la agencia RIA Novosti que en cualquier situación, "el diálogo con el Papa es importante para Moscú, y el pontífice es siempre un interlocutor bienvenido".

Pero el secretario de Prensa del líder ruso, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el miércoles 04/05 que aún no había información sobre una posible reunión entre el presidente Putin y el papa Francisco; y que "este tipo de iniciativas se realizan a través de los servicios diplomáticos".

Al 'Corriere della Sera', Jorge Mario Bergoglio (papa Francisco) le dijo que Rusia podría no haber ejecutado una operación militar en Ucrania si no fuera por la retórica agresiva y las acciones de la OTAN cerca de las fronteras de la Federación Rusa.

“Quizás los ladridos de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia provocaron la reacción del Kremlin. La ira no sé si fue provocada, pero probablemente contribuyó”, dijo Francisco, y que de inmediato reprodujo la agencia RIA Novosti.

El jefe de la Iglesia Católica Romana no pudo responder a la pregunta de si es correcto suministrar armas a Ucrania pero reclamó el fin de la carrera armamentista.

Las guerras se libran para probar las armas que producimos. Este fue el caso durante la Guerra Civil Española antes de la 2da. Guerra Mundial. En Siria, Yemen, Irak, África, una guerra tras otra está ocurriendo. Y los intereses internacionales están detrás de todas ellas.

kirill francisco3.jpeg Patriarca Kirill y papa Francisco.

Aclaración

El Servicio de Comunicaciones del Departamento de Relaciones Eclesiásticas Externas del Patriarcado de Moscú señaló que es poco probable que las declaraciones de Francisco acerca de su diálogo con el patriarca Kirill o Cirilo (Vladimir Mijailovich Gundyayev) contribuyan al establecimiento de un diálogo constructivo entre las Iglesias Católica Romana y Ortodoxa Rusa.

En la entrevista con el 'Corriere della Sera', según los ortodoxos rusos, Bergoglio reprodujo "en forma incorrecta" su conversación del 16/03 con Kirill, patriarca de Moscú y Toda Rusia.

"Es lamentable que un mes y medio después de la conversación con el patriarca Kirill, el Papa Francisco eligió el tono equivocado para transmitir el contenido de esta conversación. Es poco probable que tales declaraciones contribuyan al establecimiento de un diálogo constructivo entre los católicos romanos y los rusos, lo cual es especialmente necesario en el momento actual", afirmó la declaración escrita.

El comunicado sostuvo que el Patriarca, en una conversación con el Papa, se detuvo en algunos hechos que los medios occidentales no mencionaron. El Primado de la Iglesia Rusa dijo que el conflicto comenzó en 2014 con los eventos en la Plaza Maidan, en Kiev, que resultaron en un cambio de poder en Ucrania. Más tarde el patriarca Kirill prestó especial atención a los trágicos acontecimientos del 02/05/2014 en la Casa de los Sindicatos, en Odessa, cuando un gran número de ciudadanos de habla rusa fueron incinerados por ucranianos nacionalistas.

Luego, el patriarca Kirill recordó que al final de la era soviética, Rusia recibió la garantía de que la OTAN no se movería ni una pulgada hacia el este. Sin embargo, esta promesa se rompió. Como resultado, se ha desarrollado una situación muy peligrosa: las fronteras de la OTAN están a 130 km de San Petersburgo, el tiempo de vuelo de los misiles es de solo unos minutos. Si Ucrania fuera admitida en la OTAN, el tiempo de vuelo a Moscú sería muy breve y Rusia no podía y no puede permitir que esto suceda.

Al final de esa conversación, el patriarca Kirill enfatizó que su "rebaño" se encuentra en ambos lados de la confrontación y que la situación actual está conectada con un gran dolor para él, según el relato moscovita. También se aclaró que él pidió, "sin tener en cuenta el componente geopolítico", plantear la cuestión de cómo las iglesias y los líderes espirituales pueden influir en el estado de cosas y ayudar a apaciguar la guerra para lograr la paz y la justicia.

A su vez el jefe del Departamento Sinodal para las Relaciones de la Iglesia con la Sociedad y los Medios, Vladimir Legoyda, escribió en su cuenta en Telegram:

Es lamentable que la interpretación reciente de la conversación entre el Papa Francisco y el Patriarca Cirilo de Moscú, que tuvo lugar el 16/03/2022, presente inesperadamente esta conversación bajo una nueva luz, que no corresponde del todo al contenido y la naturaleza de la conversación. Es obvio que la conversación del 16/03/2022 mencionó del mantenimiento de la paz a la discusión a la situación en Ucrania, que también se reflejó en los informes de noticias oficiales distribuidos por ambas partes después de la conversación. Sin embargo, dicha entrevista se basa en interpretacione que causan arrepentimiento y malentendidos.

Francisco dijo que el patriarca Kirill, en los primeros 20 minutos de su comunicación vía Zoom, "le leyó" un papel que sostenía en una mano, con todas las justificaciones [para comenzar] la guerra en Ucrania. Según su relato, Francisco dice que respondió que los líderes espirituales "no son funcionarios" y que "no pueden usar el lenguaje de la guerra".

shevchuk4 francisco.jpg Monseñor Sviatoslav Shevchuk, Primado de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, y el papa Francisco.

Intensidad

En tanto monseñor Sviatoslav Shevchuk, Primado de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, en un videomensaje del 03/05, en el día Nº 69 del comienzo de la invasión rusa a Ucrania, dijo: “Nuestro pueblo está sangrando, pero defiende la independencia de su Patria. En el este y en el sur de Ucrania se libran batallas infernales”.

Una intensidad de batallas que para el prelado no tienen comparación, “ni siquiera con otras similares. Son cosas que sólo se han visto -asegura en la 2da. Guerra Mundial. Con pérdida militares de ambos lados, pero con un enemigo que no abandona su intento de avanzar, de seguir en su avance contra Ucrania para capturar nuevas tierras”.

Shevchuk narró en su videomensaje un ataque con misiles, la noche anterior, en la región de Odesa: “El terrorismo de misiles continúa. Todos rezamos por la evacuación de los civiles de Mariúpol. Damos gracias a Dios por cada una de las personas salvadas, pero creemos que esto es sólo el principio… Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielo”.

Es interesante ver que esta bienaventuranza está muy profundamente relacionada con la primera bienaventuranza del Evangelio que nos habla sobre la pobreza de espíritu. Pues tanto en una como en la otra, se dice que quien vive esta bienaventuranza posee el Reino de los Cielos.

“Para los cristianos, la Verdad no es algo, sino Alguien. Es la Persona de Dios, el Hijo de Dios, que descansa en todo aquel que cree en Él. Él es para nosotros el criterio, el sentido de nuestra vida”, subrayo monseñor Shevchuk.

El Primado de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana enfatizó que “los perseguidos por la Verdad son aquellos que tienen el valor de proclamar esta Verdad. Aquellos que no negarán esta Verdad ni siquiera ante los poderosos de este mundo. Que no la cambiarán por intereses mercantiles propios. No cambiarán la Verdad por obtener simplemente de un pedazo de pan”.



