Inundaciones en Brasil: Proliferan las pirañas y Arena do Gremio bajo agua

Aquí hay una señora que vive al lado, tiene 94 años, siempre vivió aquí y dijo que el agua sólo llegaba hasta la farola Aquí hay una señora que vive al lado, tiene 94 años, siempre vivió aquí y dijo que el agua sólo llegaba hasta la farola

Embed - Satélites captam avanço das águas em São Leopoldo

Las autoridades del sur del país han alertado por estos días sobre la "piraña de vientre rojo" (Pygocentrus nattereri), recomendando usar botas gruesas de caña alta, entre otras instrucciones. El diario O´Globo reportó también la presencia de caimanes en la capital de Rio Grande do Sul, que están atemorizando a la población porque los pone en riesgo de vida.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/4iForeverU/status/1791895950702653877&partner=&hide_thread=false Brasil. Las inundaciones trajeron a ciertos amiguitos de los ríos. Cardumen de Pirañas en las calles de Rio Grande Do Sul. pic.twitter.com/CVoB2o4ojo — (@4iForeverU) May 18, 2024

image.png Imagen subida a X, de un caimán en la zona náutica de Porto Alegre durante este mayo.

En las redes sociales, además circula el estado calamitoso en el que se encuentra el Arena do Gremio, el estadio en donde el futbolista uruguayo Luis Suarez la ‘rompió’ en la temporada del 2023, y la asociación de futbol de Brasil ha decidido suspender el campeonato brasileño por las inundaciones.

image.png Estadio Gremio | Gentileza TyCSports

image.png Estadio Gremio de Porto Alegre | Gentileza TyCSports

600 desplazados por el temporal en Rio Grande do Sul

Las inundaciones ya han desplazado a 600.000 personas, han dejado más de 160 muertos y la cifra podría aumentar en los próximos días, al contabilizar más cadáveres porque hay personas desaparecidas, según lo comunicó Defensa Civil, que junto con bomberos, efectivos policiales y voluntarios siguen rescatando a personas y animales de las azoteas o amarrados a algo flotando para seguir con vida.

En algunas locaciones del Sur, el agua comenzó a bajar: los vecinos retornas a sus hogares para ver lo que queda en pie, y comprobar si pueden recuperan documentación importante o algún mobiliario, empapados y arruinados por el temporal, tratando de hacer caso omiso al olor nauseabundo en el aire.

image.png Hombre arriesgó su vida para salvar a sus cuatro perros | Gentileza X

"No tenemos agua. Lo que vamos a hacer: sacar los pedazos, amontonarlos delante y usar esa agua podrida para al menos intentar quitar el barro. Y luego cuando venga el agua, lavaremos", señala el jubilado Antônio Wisniewski, quien esperó que el agua descendiera un poco para volver a tu casa por los utensillos, muebles y documentación.

Vamos a perder todas las puertas, porque no son de madera. Había levantado el frigorífico pensando que el agua no subiría tanto y ahora está volcado. El agua tiene mucha presión Vamos a perder todas las puertas, porque no son de madera. Había levantado el frigorífico pensando que el agua no subiría tanto y ahora está volcado. El agua tiene mucha presión

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OnDemand_News/status/1790789238755406096&partner=&hide_thread=false #Brasil| Se viraliza en redes un video que muestra pirañas en las calles de Porto Alegre tras las inundaciones. Expertos atribuyen su presencia a la conexión entre cuencas, específicamente las del #Uruguay, #Jacuí y #Guaíba.

Vía: @portoalegre24h #NewsOnDemand pic.twitter.com/w1S6ocCoby — News On Demand (@OnDemand_News) May 15, 2024

Por su parte, la empresa Rio Grande Energia (RGE) que suministra el 65% de la electricidad del estado, recomendó una serie de cuestiones a los vecinos que regresan a sus hogares tras el temporal, porque les ha bajado el agua. Lo primero es comprobar si la ‘alimentación’ eléctrica está apagada, para evitar electrocutarse con el agua en los pies; mientras que otra pauta es evitar cargar dispositivos móviles en enchufes que todavía estén húmedos.

image.png Residentes de São Leopoldo, en la región metropolitana de Porto Alegre, comienzan a regresar a sus hogares para ver lo que queda de los daños de las inundaciones - Pedro Ladeira/Folhapress

Más noticias en Urgente24:

Evento poco significativo de Javier Milei en el Luna Park

Los docentes de Santa Fe aceptaron la propuesta del gobierno pero se suman al paro

Javier Milei nombró 30 pensadores poco conocidos. Sonaba como la formación del Leverkusen

Los memes de Javier Milei en el Luna Park que calentaron las redes