Rusia circula rublos en Donbás y USA más ayuda a Ucrania

El sábado 30/04, las autoridades rusas desconectaron esos territorios del servicio de telefonía celular y de los proveedores de Internet ucranianos.

Las autoridades rusas en el sur de Ucrania han regresado a las plazas centrales los monumentos a Vladimir Lenin, desmantelados por Kiev después de 2014.

De acuerdo a The Wall Street Journal, unos 150.000 residentes de las áreas ocupadas de la región de Zaporizhzhia se mudaron a partes de Ucrania controladas por Kiev desde que comenzó la guerra el 24/02. Otras 100.000 personas han huido a través de Zaporizhzhia desde Mariupol.

La crónica agregó que en la ciudad de Enerhodar, Zaporizhzhia, las autoridades rusas van de puerta en puerta para obligar a los dueños de negocios a reabrir tiendas, restaurantes, hoteles y clubes nocturnos.

En la región de Zaporizhzhia, las autoridades ucranianas ordenaron el cierre anticipado de las escuelas a partir del 02/05. Las fuerzas rusas tratan de reabrir las escuelas para recuperar la idea de normalidad.

Central-nuclear-de-Zaporizhzhia.jpg Ubicación de Zaporizhzhia.

Nancy Pelosi

USA ejecuta su contragolpe a la acción rusa. También según WSJ, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y una delegación de legisladores estadounidenses llegaron a Kiev el domingo 01/05 y se comprometieron a apoyar a Ucrania hasta que obtenga la victoria contra Rusia.

“Nuestra delegación viajó a Kiev para enviar un mensaje inequívoco y contundente al mundo entero: Estados Unidos está firmemente con Ucrania”, dijeron Pelosi y sus acompañanes, todos demócratas, en un comunicado después de su reunión del sábado 30/04 por la noche, con el presidente Volodymyr Zelensky.

El Pesidente ucraniano transmitió una necesidad de asistencia económica, humanitaria y de seguridad de Estados Unidos para repeler el avance ruso, dijeron.

En una conferencia de prensa el domingo en Rzeszów, Polonia, el representante Adam Schiff (Demócrata / California), presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, dijo que el compromiso de Estados Unidos no terminaría hasta “la victoria”.

El senador Tim Kaine (Demócrata / Virginia) dijo que intentarán aprobar la solicitud de la Administración Biden de US$ 33.000 millones para financiar más armas y brindar asistencia a largo plazo a Kiev. El proyecto de ley es esencial para Ucrania y para preservar la seguridad global, dijo el senador Robert Menendez (Demócrata / NJ), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en una entrevista con NBC News.

El representante Michael McCaul (Republicano / Texas) dijo en 'This Week', de ABC, que la ayuda podría ayudar a los ucranianos a pasar a la ofensiva y expulsar a las fuerzas rusas de las provincias del este de Ucrania.

“Les agradezco esta señal de fuerte apoyo a Ucrania”, dijo Zelensky en un video que se publicó en su canal oficial de Telegram.

Mientras tanto, Roman Starovoit, el gobernador de la región rusa fronteriza de Kursk, culpó a saboteadores ucranianos del colapso parcial de un puente ferroviario el domingo por la mañana.

Vyacheslav Gladkov, gobernador de la región rusa de Belgorod, que también limita con Ucrania, informó de un incendio en una instalación del Ministerio de Defensa ruso después de que un video en las redes sociales mostrara una explosión ensordecedora con explosiones secundarias.

El Ministerio de Defensa ruso no comentó de inmediato sobre el incidente.

pelosi zelensky.jpg Nancy Pelosy y Volodymyr Zelensky.

Azovstal

El presidente Zelensky tuiteó el domingo que 100 personas saldrían de las instalaciones de Azovstal bajo la supervisión de las Naciones Unidas y serían llevadas a la ciudad de Zaporizhzhya, en el sureste del país.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo más tarde que 80 civiles habían sido "rescatados del territorio" a través de un corredor humanitario durante un alto el fuego temporal.

Los civiles fueron llevados a la aldea de Bezimenne, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania controlada por Rusia y se les proporcionó alojamiento, comida y asistencia médica, dijo el ministerio.

Los evacuados que querían ir a áreas controladas por el gobierno de Kiev fueron trasladados a representantes de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja, agregó el Ministerio de Defensa.

Vladimir Legoyda, un alto vocero de la Iglesia Ortodoxa Rusa, escribió en su canal de Telegram que el patriarca Kirill de Moscú, estuvo involucrado en la organización de la salida de civiles.

Legoyda dijo que la salida segura de los civiles fue “un resultado muy importante de las negociaciones emprendidas con la participación de organizaciones internacionales”.

Hay un militar extranjero de alto rango en la planta de Azovstal en contacto con Vladimir Zelensky, dijo a los periodistas Natalya Usmanova, una empleada de Azovstal, que fue parte de la evacuación de la planta el domingo.

“Los militares vinieron y dijeron que teníamos un general sentado en algún lugar del búnker, un hombre de Azov, y está personalmente en contacto con Zelensky”, dijo Usmanova.

3 ómnibus con refugiados fueron sacados del territorio de Azovstal y los barrios adyacentes a la planta 40 personas: 18 hombres, 14 mujeres, 8 niños.

Otras 46 personas partieron por su cuenta la víspera desde los territorios aledaños a la planta.

Todos los evacuados fueron colocados en un campamento de tiendas de campaña en el pueblo de Bezymennoe, la evacuación fue supervisada por personal del CICR y de la ONU, dijo Rusia.

Turquía

Volodymyr Zelensky se sintió ofendido por Turquía y dijo que considera inaceptable de su parte aceptar turistas rusos. Turquía ha sido gran proveedor de drones militares para Ucrania pero el enojo de Zelensky proviene de que Turquía está recibiendo un gran número de turistas rusos.

En Turquía se hizo una reunión de mediación entre Rusia y Ucrania, y se especulaba con otra más.

“Por un lado, Turquía actúa como mediador y apoya a Ucrania con pasos importantes y, por otro lado, vemos la preparación de rutas turísticas para el turismo ruso. Y yo, como Presidente, debo decir que esto es imposible si queremos tener relaciones amistosas”, dijo Zelensky en una entrevista con la televisión pública griega ERT.

"No puedes lidiar con eso de esa manera, es un doble estándar. Es injusto. Por eso llamo la atención de Turquía sobre esto, creo que no puede ser así, porque tienes que tomar una decisión: ¿estás a favor del verdad o no", dijo Zelensky.

No se entiende por qué motivo sería injusto, dijeron fuentes de Ankara ya que Turquía no se ha sumado a los boicots de la OTAN, pese a integrar esa alianza militar europea. También se afirmó que son bienvenidos aquellos ucranianos que quisieran hacer turismo en Turquía.

Tropas estadounidenses

Una iniciativa legislativa que permitiría a Washington involucrar al ejército estadounidense en la defensa de Ucrania en caso de que se utilicen armas de destrucción masiva (ADM) contra el país ha sido presentada a la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense.

Adam Kinzinger (Republicano / Illinois), redactor del proyecto, lo anunció en su sitio web.

Las autoridades rusas recordaron la mala historia de los republicanos con las armas de destrucción masiva: George W. Bush invadió Irak, en la 2da. Guerra del Golfo, invocando la existencia de armas de destrucción masiva que nunca existieron.

De acuerdo con la propuesta de Kinzinger, si Estados Unidos cree que "la Federación Rusa ha usado armas químicas, biológicas o nucleares en el territorio de Ucrania, el Presidente [estadounidense] tiene la autoridad para usar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos como lo considere adecuado y aceptable" para

proteger los intereses nacionales de los Estados Unidos y los intereses de en el campo de la seguridad en relación con Ucrania" y

"asistencia en la defensa y restauración de la integridad territorial de Ucrania".

La embajada rusa en Washington instó a "pensar bien y dejar" de preparar provocaciones con armas de destrucción masiva en Ucrania.

El representante oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, el general de división Igor Konashenkov, dijo anteriormente que el Servicio de Seguridad de Ucrania, con el apoyo de los estados occidentales, estaría preparando una provocación con el uso de sustancias venenosas contra los civiles para culpar a Rusia.

