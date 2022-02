1er. combate de Kiev en la madrugada de Ucrania

Rusia no avanzó más porque

teme que haya muchas bajas civiles y

todavía hay negociaciones diplomáticas en curso con múltiples países intentando intervenir.

"No podemos perder la capital. Me dirijo a nuestros defensores, hombres y mujeres de todos los frentes: esta noche, el enemigo va a utilizar todas sus fuerzas para romper nuestras defensas de la forma más vil, dura e inhumana", dice el presidente ucraniano V. Zelenski

"Distribuyeron fusiles, los cargaron para nosotros y aquí estamos", dijo Yuri Kortshemni, historiador de 35 años, quien nunca había tenido un arma entre sus manos antes de que lo sumaran a un batallón de civiles para defender Kiev.

En Facebook y en medios, el Ministerio de Defensa multiplicó los llamados al alistamiento de urgencia en las brigadas de "defensa territorial", una institución creada en 2015 para reforzar al Ejército regular.

"Las tropas rusas atacan la base militar de Kiev y son repelidas, dice el ejército de Ucrania": importante para quienes desconocen de cuestiones bélicas: a menudo se envían fuerzas de avanzada para medir la reacción y observar cómo está organizada la defensa del adversario. Pero ese no es el ataque sino la observación. Es evidente que las tropas rusas atacarán la base militar en Kiev.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció el nombramiento del sudanés Amin Awad como coordinador de crisis para Ucrania con el objetivo de reforzar su respuesta humanitaria a la guerra.

La radio y los canales de TV no dejan de emitir alertas de advertencia y que todos deben ponerse a salvo, estén o no en los refugio. Señalan que lo más probable es que las ambulancias y bomberos no estén disponibles.

Luego, una importante interrupción en la conectividad de la red de GigaTrans, "proveedor de red troncal de Internet" de Ucrania.

TERCER DÍA - GUERRA RUSO - UCRANIANA



Continúa la guerra entre la Federación Rusa y Ucrania



Principales acontecimientos de la noche:

Las fuerzas ucranianas han repelido un asalto nocturno a Kiev

Contraofensiva ucraniana expulsa a las tropas rusas de Kherson

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había dicho:

"Puedo decir con absoluta honestidad: esta noche será más difícil que el día. Muchas ciudades de nuestro Estado están bajo ataque: Chernígov, Sumy, Járkov, el Donbás, en el sur. Particular atención a Kiev: no pueden perder la capital. Esta noche, en todos los frentes, el enemigo utilizará todas las fuerzas disponibles para romper nuestra resistencia: vil, cruel e inhumana. Esta noche asaltarán".

Pero el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, dijo que el presidente Volodymyr Zelensky ya había salido apresuradamente de Kiev hacia Lviv, y ya el vierns 25/02 no estuvo en la capital de Ucrania y los videos que publica en las redes sociales se grabaron con anticipación.

"Él no estaba ya ayer en la capital de Ucrania . Junto con su gente, huyó a la ciudad de Lvov , donde, junto con sus asistentes, equiparon un lugar para vivir", dijo el presidente de la Cámara Baja en su canal de Telegram .

Según él, los integrantes de la Verkhovna Rada (Legislativo), intentaron reunirse con Zelensky , pero fueron invitados a Lviv.

En la mañana del sábado 26/02, el presidente Volodimir Zelenski publicó un video en la madrugada del 26/02, en el que asegura que sigue en Kiev y que los ucranianos no depondrán las armas.

"No creas en falsificaciones", dice Zelenski, presidente de #Ucrania

Postea este video para demostrar que está vivo y en Kiev, la capital



Postea este video para demostrar que está vivo y en Kiev, la capital



pic.twitter.com/YKOD4pRGDU — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 26, 2022

