Giorgia Meloni: Gran avance para evitar cementerio en el Mediterráneo

Insistió:

“Italia y Europa necesitan inmigración pero no podemos dar la señal de que se premiará a los que entran ilegalmente. Si por un lado estamos abiertos a dejar entrar a la gente pero luego no nos ocupamos del destino que tendrán en nuestros países no es solidaridad”.

“En el centro de los flujos migratorios están las personas, hay vidas, esperanzas, sufrimientos -añadió- Es nuestro deber cuidar el destino de estas personas. Necesitamos un compromiso común y más colaboración para contrarrestar la red de traficantes. Necesitamos una colaboración de amplio alcance para apoyar el desarrollo en África abordando las causas profundas de la migración".

En ese sentido Meloni se apoya en el modelo del acuerdo firmado por la Unión Europea con Túnez, como informó Urgente24, en el que Bruselas ha propuesto un paquete de ayudas (150 millones para apoyar los presupuestos del Estado asfixiado por una deuda pública equivalente al 80 por ciento de su PIB y por la falta de liquidez y 105 millones para apoyar el control de fronteras), sobre el que se habían iniciado negociaciones.

En el discurso de apertura de la Conferencia, el Ministro del Exterior Antonio Tajani recordó que “Roma siempre ha sido y quiere ser un cruce de caminos entre pueblos que quieren construir juntos una nueva temporada, no queremos que el Mediterráneo sea un cementerio de personas que dejan sus casas, queremos que el Mediterráneo extendido hasta el Indo-Pacífico pueda ser un mar de paz y progreso”.

“Proceso de Roma”

La iniciativa es el comienzo de un largo proceso que llevará años en aplicarse pero que sienta los cimientos de un gran avance en materia migratoria. En ese sentido Italia gozará en este terreno de un liderazgo indudable y, si funciona, de un ejemplo para el resto de Europa.

“Me di cuenta del papel que puede jugar Italia en el Mediterráneo, en África, en Oriente Medio, que son nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro mañana. No son ideas abstractas y el papel que puede jugar Italia no es abstracto”.

Con el lanzamiento del “proceso de Roma”, Meloni fijó las prioridades. “Lucha contra la inmigración ilegal, gestión de los flujos de inmigración legal, apoyo a los refugiados y, sobre todo, lo más importante, de lo contrario todo lo que haremos será insuficiente, una amplia cooperación para apoyar el desarrollo de África, y particularmente de los países de origen de los migrantes".

Según la presidenta del Consejo de Ministros, las líneas de financiación prioritarias deben “referirse sobre todo a inversiones estratégicas e infraestructuras, porque esta es la forma más sostenible de hacer cooperación” .

image.png La iniciativa de Giorgia Meloni nació ante la muerte de miles de personas en naufragios en el Mar Mediterráneo por la inmigración ilegal y la inseguridad que importa en los países europeos.

La líder italiana también anunció la creación de un fondo que se complementará con una primera conferencia de donantes, cuya fecha no ha sido fijada, una iniciativa a la que Emiratos Árabes Unidos ya ha aportado 100 millones de euros.

Además remarcó que el rol de Italia con los países africanos no deber ser paternalista o colonialista como practicaban en el pasado los países europeos con los pobres sino “diálogo entre iguales”. “Proyectos e iniciativas sobre lo estructural y por lo tanto sobre seis sectores principales: agricultura, energía, infraestructura, educación y formación, agua para favorecer el desarrollo de nuestros pueblos”.

Más allá de la iniciativa bien recibida por los líderes africanos, Meloni enfrenta un panorama complicadísimo. Según el Ministerio del Interior italiano, 31.300 migrantes llegaron a las costas del país en lo que va del año y datos de la ONU sugieren que unos 72.000 refugiados y migrantes han llegado a Italia, España, Grecia, Malta y Chipre, países ribereños del Mediterráneo.

Según la ONU, más de 100.000 migrantes llegaron a Europa en los primeros seis meses de 2023 por vía marítima, desde las costas del norte de África, Turquía y Líbano.

Más contenido de Urgente24

Massa: "Córdoba enseña que una elección se gana militando"

Martín Llaryora durísimo contra los "pituquitos" de Recoleta

US$2.000 M + $1,3 billón y dólar $492,62: Anuncios FMI

Nueva era: Daniel Passerini y Llaryora se quedan con Córdoba

Córdoba, incómodo paralelo 38° para Larreta y Bullrich