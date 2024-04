Gaza, urgente: La hambruna siembra con niños los cementerios

La muerte en Gaza tiene fecha y está próxima a cumplirse

Un informe respaldado por la ONU publicado en marzo advirtió que, a menos que se detengan las hostilidades y se permita que la ayuda sin restricciones fluya hacia la Franja de Gaza, la hambruna podría ocurrir a fines de mayo. Según el informe, el 70 por ciento de los 2,3 millones de habitantes de Gaza están experimentando niveles catastróficos de hambre e inseguridad alimentaria.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya advirtió el jueves que "la hambruna se está instalando" como resultado de las continuas restricciones de Israel al flujo de ayuda.

En un fallo unánime, el máximo tribunal de la ONU ordenó a Israel que tomara "todas las medidas necesarias y efectivas" para garantizar que los suministros de alimentos básicos lleguen al pueblo palestino sin demora.

Y aunque salvar a la gente de Gaza de la hambruna es posible, llevará más tiempo abordar "cosas como las enfermedades, la devastación del sistema de salud, de los hospitales, de los sistemas de agua y de alcantarillado", dijo Elder.

Gaza, un cementerio donde la infancia no duerme el sueño de los justos

La negativa a allanar el camino de los proveedores de asistencia alimentaria podría equivaler a un crimen de guerra, dijo el jueves a la BBC el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, y agregó que había un caso "plausible" de que Israel estaba utilizando el hambre como arma de guerra en Gaza.

"El derecho internacional humanitario es muy claro en cuanto a la proporcionalidad y en lo que pueden hacer las facciones beligerantes", dijo Elder. "Hemos visto muchas brechas en esta guerra, y para los niños parece que no hay diferencia en este momento. Los niños no entienden si se respeta o no el derecho internacional.

Ellos sólo saben que mueren por hambre. Las medidas deben ser tomadas con extrema celeridad, recordando, acaso, y para tocar algún corazón en "su propia filosofía" (olvidada)

" (...) antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia; cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas; y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela; cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas; cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino; y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito; porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles; antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo; y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el Predicador, todo es vanidad". Salomón, rey de Israel.

