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España regulariza extranjeros por Decreto Real, pero exige "cero antecedentes"

Desde el 16 de abril habrá vía extraordinaria en España para otorgar residencias y trabajos. Aumentarán controles sobre antecedentes penales.

14 de abril de 2026 - 22:39
España regulariza inmigrantes obligados por la pérdida de población hacia 2075 (Foto medio La Razón)

España regulariza inmigrantes obligados por la pérdida de población hacia 2075 (Foto medio La Razón)

El Gobierno de España aprobó el Real Decreto de regularización extraordinaria que podría alcanzar a medio millón de inmigrantes, con un requisito central: Carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público.

La medida, validada por el Consejo de Ministros, es presentada por el Ejecutivo como un hito político y social. La ministra Elma Saiz la definió como un “acto de coherencia ética y justicia social”.

¿Qué establece el decreto?

El proceso abre el 16 de abril en formato digital y combina dos canales:

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  • Trámite online: disponible 24/7 desde la web del Ministerio

  • Atención presencial: con turno previo desde el 20 de abril

Los inmigrantes que cumplan los requisitos accederán a:

  • Residencia y permiso de trabajo por 1 año

  • Número de afiliación a la Seguridad Social

  • Acceso a la sanidad pública

Luego, podrán migrar a esquemas permanentes del régimen de extranjería.

Requisitos: filtro estricto

El Gobierno fijó condiciones claras para evitar un “efecto llamada” y reforzar el control:

  • Haber ingresado a España antes del 1 de enero de 2026

  • Permanencia mínima de 5 meses continuos

  • Sin antecedentes penales

  • No representar riesgo para la seguridad

La acreditación podrá realizarse con documentación diversa (incluido empadronamiento), siempre verificable.

“Triple legitimidad” y argumento económico

El Ejecutivo sostiene la iniciativa en tres pilares:

  • Social: más de 700.000 firmas y 900 organizaciones

  • Político: respaldo de 310 diputados

  • Económico: apoyo de sectores críticos como construcción, agro y transporte

REGULARIZACION-BARCELONA
Espera y líneas por trámites en Barcelona

Espera y líneas por trámites en Barcelona

Advertencia

Además, un informe oficial advierte que, sin inmigración, el país enfrentaría un impacto estructural severo: caída del PBI, cierre de negocios y pérdida de población hacia 2075.

Capacidad operativa bajo presión

El plan incluye:

El plazo para presentar solicitudes vence el 30 de junio, lo que anticipa un cuello de botella administrativo en las primeras semanas.

Clave política

El aval del Consejo de Estado respaldó la vía reglamentaria y destacó tres objetivos: integración, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad.

Finalmente, acotemos que

España apuesta a regularizar masivamente para ordenar el mercado laboral y sostener su demografía. Pero el éxito dependerá de dos variables críticas: capacidad de gestión y control efectivo. Sin esos dos factores, el “hito” puede transformarse en un nuevo foco de tensión política y administrativa. Nada nuevo en el viejo imperio español.

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