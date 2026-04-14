España regulariza extranjeros por Decreto Real, pero exige "cero antecedentes"

La medida, validada por el Consejo de Ministros, es presentada por el Ejecutivo como un hito político y social. La ministra Elma Saiz la definió como un “acto de coherencia ética y justicia social”.
¿Qué establece el decreto?
El proceso abre el 16 de abril en formato digital y combina dos canales:
Trámite online: disponible 24/7 desde la web del Ministerio
Atención presencial: con turno previo desde el 20 de abril
Los inmigrantes que cumplan los requisitos accederán a:
Residencia y permiso de trabajo por 1 año
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Número de afiliación a la Seguridad Social
Acceso a la sanidad pública
Luego, podrán migrar a esquemas permanentes del régimen de extranjería.
Requisitos: filtro estricto
El Gobierno fijó condiciones claras para evitar un “efecto llamada” y reforzar el control:
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Haber ingresado a España antes del 1 de enero de 2026
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Permanencia mínima de 5 meses continuos
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Sin antecedentes penales
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No representar riesgo para la seguridad
La acreditación podrá realizarse con documentación diversa (incluido empadronamiento), siempre verificable.
“Triple legitimidad” y argumento económico
El Ejecutivo sostiene la iniciativa en tres pilares:
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Social: más de 700.000 firmas y 900 organizaciones
Político: respaldo de 310 diputados
Económico: apoyo de sectores críticos como construcción, agro y transporte
Advertencia
Además, un informe oficial advierte que, sin inmigración, el país enfrentaría un impacto estructural severo: caída del PBI, cierre de negocios y pérdida de población hacia 2075.
Capacidad operativa bajo presión
El plan incluye:
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450 oficinas habilitadas
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Más de 550 agentes adicionales
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Participación de Seguridad Social de España, Correos y oficinas de extranjería
El plazo para presentar solicitudes vence el 30 de junio, lo que anticipa un cuello de botella administrativo en las primeras semanas.
Clave política
El aval del Consejo de Estado respaldó la vía reglamentaria y destacó tres objetivos: integración, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad.
Finalmente, acotemos que
España apuesta a regularizar masivamente para ordenar el mercado laboral y sostener su demografía. Pero el éxito dependerá de dos variables críticas: capacidad de gestión y control efectivo. Sin esos dos factores, el “hito” puede transformarse en un nuevo foco de tensión política y administrativa. Nada nuevo en el viejo imperio español.
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