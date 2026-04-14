España regulariza extranjeros por Decreto Real, pero exige "cero antecedentes"

Requisitos: filtro estricto

El Gobierno fijó condiciones claras para evitar un “efecto llamada” y reforzar el control:

Haber ingresado a España antes del 1 de enero de 2026

Permanencia mínima de 5 meses continuos

Sin antecedentes penales

No representar riesgo para la seguridad

La acreditación podrá realizarse con documentación diversa (incluido empadronamiento), siempre verificable.

“Triple legitimidad” y argumento económico

El Ejecutivo sostiene la iniciativa en tres pilares:

Social : más de 700.000 firmas y 900 organizaciones

Político : respaldo de 310 diputados

Económico: apoyo de sectores críticos como construcción, agro y transporte

REGULARIZACION-BARCELONA Espera y líneas por trámites en Barcelona

Advertencia

Además, un informe oficial advierte que, sin inmigración, el país enfrentaría un impacto estructural severo: caída del PBI, cierre de negocios y pérdida de población hacia 2075.

Capacidad operativa bajo presión

El plan incluye:

450 oficinas habilitadas

Más de 550 agentes adicionales

Participación de Seguridad Social de España, Correos y oficinas de extranjería

El plazo para presentar solicitudes vence el 30 de junio, lo que anticipa un cuello de botella administrativo en las primeras semanas.

Clave política

El aval del Consejo de Estado respaldó la vía reglamentaria y destacó tres objetivos: integración, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad.

Finalmente, acotemos que

España apuesta a regularizar masivamente para ordenar el mercado laboral y sostener su demografía. Pero el éxito dependerá de dos variables críticas: capacidad de gestión y control efectivo. Sin esos dos factores, el “hito” puede transformarse en un nuevo foco de tensión política y administrativa. Nada nuevo en el viejo imperio español.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/desdelamoncloa/status/2044015809438113927&partner=&hide_thread=false Esta regularización está dirigida a personas:



Que se encuentren en España desde antes del 1 de enero de 2026.



Que hayan permanecido durante 5 meses de forma ininterrumpida.



Carezcan de antecedentes penales y no sean amenaza para el orden, la seguridad o salud pública. pic.twitter.com/544A3hRSx4 — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 14, 2026

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