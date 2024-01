En año electoral 2024, Zara regresa a Caracas, la violenta

Venezuela tendrá elecciones en 2024. Nicolás Maduro se supone que será el candidato oficialista, para su rereelección. Enfrente todavía se desconoce quién estará. La competencia interna opositora la ganó María Corina Machado pero ella está inhabilitada por la Justicia Electoral y reclama que le levanten esa limitación para competir. Es muy difícil que esto suceda aunque hay negociaciones y reclamos de aliados extranjeros de Machado. El problema es que hay un mundo en llamas, con conflictos que llaman más la atención que Venezuela. Rusia vs. Ucrania + OTAN. Israel vs. Hamas / Hezbollah / Irán / hutíes. USA + Reino Unido vs. hutíes en el estratégico Mar Rojo. Turkiye vs. KKK en Irak y Siria. Irán vs. Pakistán. Somalía vs. Etiopía.... En ese contexto 2 noticias antagónicas: el regreso de la casa Zara a una Caracas que es la ciudad más violenta de Venezuela.