Embajador de Nicaragua en la OEA denuncia a Daniel Ortega

Inclusive, el presidente de USA, Joe Biden declaró que las elecciones en Nicaragua fueron una "farsa".

Daniel Ortega y Rosario Murillo orquestaron una pantomima de elecciones que no fueron ni libres ni justas. Estados Unidos, en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestro alcance para apoyar al pueblo de Nicaragua y exigir responsabilidades al gobierno de Ortega-Murillo y a quienes facilitan sus abusos Daniel Ortega y Rosario Murillo orquestaron una pantomima de elecciones que no fueron ni libres ni justas. Estados Unidos, en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestro alcance para apoyar al pueblo de Nicaragua y exigir responsabilidades al gobierno de Ortega-Murillo y a quienes facilitan sus abusos

Con la denuncia y crítica del dudoso proceso electoral, más de 37 países condenaron la victoria de Daniel Ortega en su momento, incluidos varios países de la región, como Ecuador, Colombia , Chile, Perú y Uruguay entre otros. Pero la Argentina se limitó a tuitear, a través de la cuenta oficial de la Cancillería de la Nación, su “preocupación por el estado de los más de 160 presos políticos” opositores al régimen sandinista en Nicaragua.

daniel-ortega.png Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.

Crónica anunciada

Sin embargo, muchos países aún siguen sin reconocer la victoria de Daniel Ortega en los comicios de noviembre. Entre ellos se encuentra la misma OEA, lo cual llevó a la reacción fulminante de Ortega de retirar a Nicaragua de la organización. Decisión curiosamente apoyada por otros 2 regímenes más también denunciados mundialmente como dictaduras: Venezuela y Cuba.

Sin embargo, una vez anunciado el retiro, este tardará 2 años en completarse, es por eso que actualmente Nicaragua se mantiene parte de la Organización.

Es por esto, que su representante en la organización, Arturo McFields tuvo la oportunidad de denunciar públicamente el régimen de Daniel Ortega.

En una reunión del Consejo Permanente hecha mediante Zoom, McFields alzó la voz del pueblo nicaragüense, aun admitiendo que habla “con miedo a lo que le pueda llegar a ocurrir”, declaró:

Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. La gente de adentro del gobierno y la gente de afuera está cansada; cansada de la dictadura y de sus acciones, y cada vez van a ser más los que digan basta. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. La gente de adentro del gobierno y la gente de afuera está cansada; cansada de la dictadura y de sus acciones, y cada vez van a ser más los que digan basta.

https://twitter.com/OEA_oficial/status/1506638248164184065 Palabras del Embajador de #Nicaragua Arturo McFields Yescas al Consejo Permanente de la #OEA pic.twitter.com/cMNiv69CIh — OEA (@OEA_oficial) March 23, 2022

En un discurso de 5 minutos de duración, Arturo McFields uso su oportunidad para hablar abiertamente de lo que realmente está ocurriendo en Nicaragua:

Desde el año 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple tuit, un comentario en las redes sociales. No hay organismos de derechos humanos. No hay uno solo. No existe. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes, sino poderes fácticos Desde el año 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple tuit, un comentario en las redes sociales. No hay organismos de derechos humanos. No hay uno solo. No existe. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes, sino poderes fácticos

McFields no se guardó nada: aun admitiendo que muy probablemente su vida corra peligro ahora, e incluso pueda volverse en un preso político más, aprovechó su único canal de expresión a costas de renunciar a su cargo y a volverse el enemigo público número 1 de Daniel Ortega.

En respuesta a dichas declaraciones, el gobierno de Daniel Ortega procuro negarlo todo: declaro que McFields no “representa al país” y que por ello sus declaraciones no tienen validez alguna.

"No nos representa, por lo cual ninguna declaración suya tiene validez", se lee en la nota, en la que se asegura que el embajador del país ante la OEA "debidamente acreditado" es Francisco Campbell Hooker, actual embajador nicaragüense en USA, el cual fue anunciado por un decreto presidencial en el diario La Gaceta, diario oficial del Estado de Nicaragua.

Campbell Hooker, además es padre de Michael Campbell Hooker, también miembro de la misión nicaragüense en la OEA desde octubre de 2021. De esta forma, Daniel Ortega se asegura que ambos funcionarios respondan fielmente a él y que un error como el de McFields no vuelva a ocurrir públicamente en un organismo internacional.

Sin embargo, Daniel Ortega presenció a un acto horas después de las declaraciones de McFields el 23 de marzo, en la “Cruzada Nacional de la Alfabetización” donde hizo oídos sordos todo el escándalo político que había causado las declaraciones de su embajador en la OEA, y no realizo ningún comentario al respecto.

Por otro lado, en una entrevista dada al programa de televisión “Esta Noche”, Arturo McFields dio los detalles de cómo llegó a tomar semejante decisión, que esperaba de su futuro y alentó a otros funcionarios públicos a tomar coraje para hacerle frente a Ortega. Más puntualmente, cuando se le cuestionó sobre cómo ve el futuro de Nicaragua y qué tipo de salida espera para Ortega, respondió:

Yo creo que la esperanza se construye con la gente. Los portadores de la libertad son los que están en la cárcel, la reserva moral de Nicaragua son los que están pudriéndose en una cárcel. Ellos son los portadores de esa esperanza; los funcionarios que están ahí trabajando, y que de uno u otro modo ayudan. No tenés idea, que la gente del Gobierno, hay mucha gente que dice, mira, yo no puedo hablar pero te voy ayudar con esto, te voy a pasar esto; mira, voy a mandarle la foto tuya al preso que está allá, voy a mandar un mensajito de audio. La gente siente compasión por lo que están ahí presos, y los que están ahí presos son los que tienen el germen de la libertad. Ellos son la esperanza para Nicaragua. Yo creo que la esperanza se construye con la gente. Los portadores de la libertad son los que están en la cárcel, la reserva moral de Nicaragua son los que están pudriéndose en una cárcel. Ellos son los portadores de esa esperanza; los funcionarios que están ahí trabajando, y que de uno u otro modo ayudan. No tenés idea, que la gente del Gobierno, hay mucha gente que dice, mira, yo no puedo hablar pero te voy ayudar con esto, te voy a pasar esto; mira, voy a mandarle la foto tuya al preso que está allá, voy a mandar un mensajito de audio. La gente siente compasión por lo que están ahí presos, y los que están ahí presos son los que tienen el germen de la libertad. Ellos son la esperanza para Nicaragua.

Las grietas en el interior del gobierno de Daniel Ortega se hacen cada vez más visibles. McFields presenta un bastión para el resto de funcionarios públicos y los insta a alzar la voz, aun sabiendo que los riesgos son más altos que otra cosa. La cuestión reside en conjugar la mayor cantidad de voces juntas para generar resistencia a Daniel Ortega.

Y el apoyo internacional que la oposición ganara después de este episodio también jugará un rol importante: Anthony Blinken, el Secretario de Estado de USA; respondió a McFields en un tweet que lo ”felicitaba por su coraje en ser el portavoz de millones de nicaragüenses para denunciar la violación de Derechos Humano del régimen de Ortega y darles esperanza para una vuelta a la democracia”.

https://twitter.com/SecBlinken/status/1506710058201145346 Today Nicaraguan Ambassador to @OAS_official McFields resigned in protest, denouncing the Ortega-Murillo regime for their oppression and human rights record. We commend Amb. McFields' courage in giving voice to the millions of fellow Nicaraguans hoping for a return to democracy. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 23, 2022

Sin embargo, el apoyo que países extranjeros podrían brindar a Nicaragua, teniendo en cuenta el caso de Venezuela y el actual de Ucrania, serían más palabras que acciones concretas. Daniel Ortega está dispuesto a perpetuarse en el poder, y ya está claro que lo hará de toda forma posible, aún si será necesario dejar morir de hambre en prisión a toda la clase política opositora si es necesario. Esto deja entrever que el camino de Nicaragua a ser otra Venezuela no se ve tan utópico.

