El diputado paraguayo que habló de "guerra" sigue (¿o teme?) a Milei

"Miedo a otros Albertos Fernández" y Javier Milei, ¿moderado?

Pero el joven funcionario paraguayo aprovechó también para manifestar que "tiene miedo de Alberto Fernández y de otros posibles Albertos Fernández":

La Argentina no es una amenaza para Paraguay; Alberto sí. Es muy importante separar. Porque fue el gobierno de Alberto Fernández el que activó de un plumazo el tema del peaje de la hidrovía, el que incautó un buque paraguayo con un millón de litros de combustible. Hoy ya perdí la cuenta de cuántos camiones iban con gas a mi país y los están atajando. No es que atajan celulares, no es que atajan jeans; atajan combustible. Si eso no es un atentado a la soberanía, ya no sé que es La Argentina no es una amenaza para Paraguay; Alberto sí. Es muy importante separar. Porque fue el gobierno de Alberto Fernández el que activó de un plumazo el tema del peaje de la hidrovía, el que incautó un buque paraguayo con un millón de litros de combustible. Hoy ya perdí la cuenta de cuántos camiones iban con gas a mi país y los están atajando. No es que atajan celulares, no es que atajan jeans; atajan combustible. Si eso no es un atentado a la soberanía, ya no sé que es

Y remató: "Si hoy o mañana cualquier país de la región tiene otro Alberto (Fernández), yo quiero tener la capacidad de defender mi nación. Eso es todo".

En cuento a la Hidrovía, Rubín elogió el manejo "urgente" que el gobierno de Santiago Peña está haciendo del tema –a diferencia de la gestión anterior– y aclaró que no cree que "Alberto Fernández ni su gobierno escalen el conflicto al punto de llegar a uno armado". Pero también advirtió:

Va a utilizar otras herramientas, como ya lo está haciendo. Por ejemplo, atajar recursos tan importantes como combustible, gas. Yo creo que eso puede llegar a seguir. Y eso es una locura Va a utilizar otras herramientas, como ya lo está haciendo. Por ejemplo, atajar recursos tan importantes como combustible, gas. Yo creo que eso puede llegar a seguir. Y eso es una locura

Y se bien se abstuvo de comentar sobre las elecciones en la Argentina, sí reveló que al único candidato que sigue en redes sociales es a Javier Milei:

Milei tiene esa conexión con los jóvenes. A mí me gusta su discurso anti casta, de mejorar el gasto público; solamente que hay ciertas cosas que sí son responsabilidad del estado y él piensa que no. Me gusta su perfil de igual manera, sobre todo si hace menos de lo que dice… porque si hace todo lo que dice, ahí sí me da miedo Milei tiene esa conexión con los jóvenes. A mí me gusta su discurso anti casta, de mejorar el gasto público; solamente que hay ciertas cosas que sí son responsabilidad del estado y él piensa que no. Me gusta su perfil de igual manera, sobre todo si hace menos de lo que dice… porque si hace todo lo que dice, ahí sí me da miedo

Versiones cruzadas

A la par de la polémica generada por las declaraciones del joven funcionario, en la Argentina surgieron versiones sobre una posible amenaza de dejar sin gas natural de petróleo (GLP) a Paraguay de continuar el conflicto.

YPF-Argentina.jpg Cabe recordar que YPF es el principal proveedor de gas licuado a Paraguay tras la caída de las reservas de Bolivia.

Desde la propia secretaría de Energía que dirige Flavia Royon habría surgido la versión que afirma que es una opción que está sobre la mesa... Desde la propia secretaría de Energía que dirige Flavia Royon habría surgido la versión que afirma que es una opción que está sobre la mesa...

En efecto, el freno de los camiones de GLP hacia Paraguay desde el sábado pasado, sobre la cual el cónsul paraguayo en Clorinda, Pedro Krauer, dijo que existe una "orden verbal" de cortar las exportaciones, pareció el anticipo.

"No tenemos ni siquiera una nota de quién dio la orden. Todo esto depende de una llamada. Esto se manejó de manera verbal desde el inicio. Estamos esperando una autorización verbal", indicó el cónsul en declaraciones radiales luego de que la Dirección General de Aduanas (DGA) de Argentina liberase el paso a algunos camiones que cargaban gas propano ante el riesgo de generar una "tragedia de gran magnitud", según las autoridades argentinas.

Si el gobierno argentino da finalmente el paso de cortar las exportaciones de GLP, que dependerá de las negociaciones por Yacyretá, Paraguay vería perjudicado su suministro.

En el primer semestre de este año, las exportaciones bolivianas de GLP cayeron un 66% y el gobierno de Santiago Peña ordenó a los funcionarios de Energía que buscaran proveedores alternativos a Bolivia y a la Argentina, para reducir la dependencia de un vecino con el cual iba a embarcarse en una crisis bilateral por el cobro del peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná.

Además, la provisión de Argentina está sujeta a su demanda doméstica, por lo que el gobierno paraguayo nunca confió en la regularidad de las compras a su vecino. En el pasado se han suspendido por escasez y problemas en las plantas fraccionadoras.

"Una propuesta interesante"

De todas maneras, otras versiones, lejos de la amenaza, informaban ayer temprano que la Argentina presentaría una "propuesta interesante" en la búsqueda de zanjar deudas atrasadas que mantiene con Paraguay por el excedente de energía correspondiente a ese país generado en Yacyretá. Lo dijo, en efecto, el propio presidente en ejercicio, Pedro Alliana, mientras Peña se encuentra en el exterior.

image.png "En Nueva York hubo una reunión de Peña con el presidente argentino, Alberto Fernández", dijo Alliana.

"Estuve hablando con el presidente Peña haciéndole llegar la propuesta del lado argentino. Nosotros esta­mos muy cerca de conseguir lo que venimos exigiendo, una forma de pago, un depósito, por una parte de la deuda, luego unos pagos mensuales y volver a los US$18 millones que se venía pagando por la energía paraguaya", afirmó ayer en declaraciones radiales según publicó el medio paraguayo 'La Nación'.

Y siguió: "En Nueva York hubo una reunión de Peña con el presidente argentino, Alberto Fernández. Nosotros también estamos acá haciendo lo que corresponde. Hay una propuesta de Argentina y puede surgir una solución".

"Es una propuesta interesante", insistió pero hay pequeños detalles que ajustar.

Las declaraciones de Alliana fueron anteriores a la reunión entre los directores paraguayas y argentinas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que se llevó a cabo ayer, desde las 11:00 hasta casi las 16:00, en Ayolas, Misiones en la que no se llegó a un acuerdo, según dijeron fuentes de la binacional a 'ABC' de Paraguay.

Según publicó ese medio, el desacuerdo estaría dado porque el gobierno de Santiago Peña pretende que se abone un monto mayor al propuesto por la deuda acumulada de la cesión de energía a la Argentina, para que la misma pueda ser saldada en seis meses, y no en casi ocho meses que es lo que se tardaría de acuerdo a lo propuesto por el gobierno de Alberto Fernández.

La Argentina estaría abonando US$12 millones mensualmente hasta saldar los US$93 millones. Aparte, de los otros US$18 millones que se pretende que paguen mensualmente por la energía La Argentina estaría abonando US$12 millones mensualmente hasta saldar los US$93 millones. Aparte, de los otros US$18 millones que se pretende que paguen mensualmente por la energía

De lo contrario esos US$93 millones se sumarían los nuevos montos por la energía cedida en adelante, lo que engrosaría aún más la citada cifra.

Recordó que "hay una deuda de US$ 93 millones que ellos reconocieron, que se han comprometido que iban a pagar cuando vino Sergio Massa acá y estuvo reunido con el presidente Santiago Peña; lastimosamente eso no se cumplió" y manifestó que "lo que estamos pidiendo es por lo menos que haya un compromiso serio, que haya ya una entrega de una parte importante de esa deuda y aparte de eso que se vayan normalizando los US$18 millones que venían pagando mensualmente por la energía".

Alliana dijo que la intención nunca fue perjudicar a la Argentina sino que se respete a Paraguay y que se pague un precio justo de la energía que se le estamos vendiendo: "De donde ellos están comprando hoy es seis veces más caro de lo que Paraguay le vende la energía. Es mentira que Paraguay le está vendiendo la energía muy cara a la Argentina", finalizó.

