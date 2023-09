"Patricia Bullrich es la ministra de Seguridad de Melconián"

Massa respondió:

A mi me sorprende que son detallistas para un lado pero no para el otro. El sobrino de Nicolás Caputo es el jefe de campaña de Milei. El hermano de la vida de Mauricio. Eso no importa. El principal recaudador de la campaña de Milei, según sale en los medios, era el recaudador de la campaña de Macri. Si hay gente que militó en el Frente Renovador, hace 8 años, y en el medio pasó por la lista de (José Luis) Espert... .

22-09-2023 | ENTREVISTA CON NOVARESIO POR LN+ |

Novaresio insistió: "¿No fue inventada la candidatura de Milei para comerle votos a JxC?"

Massa: "Históricamente los analistas dicen que el peronismo sostiene su elección en el conurbano bonaerense y el Norte argentino. Ganamos el conurbano y perdimos en el Norte. Milei ganó el Norte. O sea que el principal perjudicado de la candidatura de Milei fui yo".

Novaresio en varias ocasiones intentó relacionar a Massa con Cristina Fernández de Kirchner.

Massa respondió: "Yo no te adjudico a vos lo que dice (Luis) Majul ni te adjudico lo que dice Viale o Canosa. Entonces no me adjudiques a mi lo que dicen otros."

Muy interesante el intercambio sobre el Poder Judicial, consecuencia de la pregunta de Novaresio si creía que existe el 'Lawfare'. Y luego si Massa promovería juicios contra la Corte Suprema, tal como lo hace el Gobierno que él integra.

Ambos fueron muy críticos del Poder Judicial. Pero, Novaresio buscaba un Sí o un No de Massa, algo que jamás le daría Massa por muchos motivos pero en particular porque ¿cuál es su beneficio de comprometerse 'a priori' a favor o en contra de la CSJN cuando no tiene expedientes en la CSJN?

Obvio que si Massa decía que continuaría con los juicios políticos quedaba 'kirchnerizado' para siempre y si decía que no explotaba su precaria alianza con CFK y su hijo Máximo.

Massa le dijo "Yo no soy hoy el Presidente, voy a ser Presidente luego del 10/12. Y mi responsabilidad tiene un paso previo que es mi convocatoria a un gobierno de unidad nacional. (...) La independencia del Poder Judicial no está en cuestión. (...) La Justicia no es sólo la Corte Suprema. (...) Hay que debatir varios temas estructurales del Poder Judicial. (...) No tengo nada contra la Corte Suprema, sí creo que sorprende que en algunos casos ha fallado diferente que en otros casos similares".

Novaresio luego arrojó una pregunta similar, rumbo al Sí o No: "¿Cuántos ministros del actual gabinete de Alberto Fernández mantendría en el cargo si fuese Presidente?".

Massa dijo que más de la mitad de los ministros actuales no serían ministros suyos, y explicó que él tenía otra perspectiva de cómo armar equipos y responsabilidades.

Novaresio luego preguntó por una definición acerca de la fiesta en la Quinta de Olivos durante la cuarentena por covid-19, y luego dijo: "Yo creo que el punto de inflexión de la credibilidad de este gobierno fue la fiesta de Olivos, ¿qué fue la fiesta de Olivos?". Y Massa respondió con la afirmación de Novaresio: "El punto de inflexión de la credibilidad de este gobierno".

Massa consideró que es muy temprano aún para evaluar el gobierno de Alberto Fernández porque está gobernando y porque falta mirar con suficiente objetividad lo que fue gobernar en pandemica.

Novaresio preguntó quién sería su ministro de Economía. Massa dijo que todavía no lo va a anunciar, que lo tiene definido y lo anunciará en su momento como referencia "de qué Argentina quiero".

Ante otra pregunta, Massa dijo que sí, que habría nombres radicales en su gabinete "y nadie debería sorprenderse". No quiso dar nombres.

De paso mencionó a Luis Petri, "que en 2015 me acompañaba y hoy está en una posición distinta" (Petri es el compañero de binomio de Patricia Bullrich). "Te digo: Habrá radicales ministros en mi gobierno. Habrá peronistas hoy del PRO en mi gobierno."

Repregunta interesante: "¿Qué lugar va a ocupar Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora en tu gobierno?".

Massa dijo: "Son lugares diferentes y no me quiero meter en la interna de ellos." Novaresio se sorprendió: "¿Es distinto Cristina que La Cámpora?". Massa dijo que no podía comparar a una persona con una organización política. Luego dijo que él creía que un Presidente debe animarse a consultar a los ex Presidentes, y citó: "Cristina, Duhalde, Macri".

Massa regresó al tema de citar a personas de diferentes fuerzas de la propia Unión por la Patria, y citó el caso concreto de Fernanda Raverta, titular de la ANSeS: "Y no porque sea de La Cámpora sino porque es buena en lo hace" (Massa fue titular de la ANSeS en días de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner).

Muy bien Novaresio recordándole en ese punto un video que hay aún en redes con Massa prometiendo acabar con "los ñoquis de La Cámpora, hoy parte de tu coalición".

Massa respondió de forma indirecta en ese punto, reivindicando su idea de orden fiscal y de superávit fiscal en 2024, de Estado eficiente.

Novaresio presionó con las contradicciones que aparecen entre el discurso de Massa y algunas de sus manifestaciones públicas, y lo que sucede con la coalición que él integra.

Massa dijo:

Yo soy parte de una coalición pero la diferencia es que desde el 10/12 el Presidente soy yo. Entonces, la política económica, la política exterior, la política de seguridad la defino yo. Y los cambios que tenga que hacer, los voy a hacer. Yo soy parte de una coalición pero la diferencia es que desde el 10/12 el Presidente soy yo. Entonces, la política económica, la política exterior, la política de seguridad la defino yo. Y los cambios que tenga que hacer, los voy a hacer.

Massa se declaró defensor de la multilateralidad y rechazó los alineamientos automáticos. "El único alineamiento automático posible es con los argentinos".

Massa se describió como, probablemente, el dirigente político con mejor vínculo con demócratas y republicanos estadounidenses "pero cuando voy a USA defiendo la soberanía de Malvinas y USA no siempre nos acompañó en nuestro reclamo".

